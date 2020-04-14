Названий ефективний спосіб продовжити життя

Фізичні вправи є ефективним способом відновлення серцевих м'язів і збільшують тривалість життя.

До такого висновку вчені Медичної школи Стенфорда (США) прийшли на основі результатів експерименту за участю лабораторних мишей. Стаття з висновками фахівців опублікована в журналі Nature Metabolism.

Ефект вправ спостерігався тільки у старих тварин, що вчені пов'язують з омолодженням м'язових стволових клітин. В ході досліджень були задіяні миші віком 20 місяців, що еквівалентно 60-70 років у людей, і віком 3-4 місяці, що еквівалентно людському віку в 20-30 років.

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Гризунам дали доступ до бігового колеса. Літні миші пробігали щоночі, в середньому, п'ять кілометрів, а молоді –10 кілометрів. Подальший аналіз показав, що у тварин не формувалися нові м'язові волокна у відповідь на вправи.

У той же час у старих мишей, які регулярно бігали, м'язи краще відновлювалися, ніж у гризунів того ж віку, у яких не було доступу до бігового колеса. Цей ефект не спостерігався у молодих тварин.

Спостережуване омолодження, викликане фізичним навантаженням, можна імітувати шляхом збільшення експресії сигнальної молекули, званої циклин D1. Вона бере участь в активації м'язових стволових клітин у відповідь на пошкодження і може служити основою для препаратів, що поліпшують регенерацію тканин без необхідності у вправах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правильний раціон, здоровий сон і фізичні навантаження навіть в домашніх умовах допоможуть зміцнити імунітет для опору вірусним захворюванням, зокрема коронавірусу.

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