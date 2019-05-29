Названі 9 продуктів, які врятують від старіння

Правильно підібраний раціон харчування допомагає істотно відсунути настання старості.

До такого висновку прийшли вчені. Вони назвали дев'ять продуктів, які допоможуть продовжити молодість, передає "Медікфорум".

Так, серед них:

Продукти здатні продовжити молодість Ілюстрація

Йогурт. Він сприяє оздоровленню мікрофлори кишечника.

Кавуни. Дуже багате джерело лікопіну – антиоксиданту, який допомагає надовго зберегти здоров'я і молодість шкіри.

Риба. Вживання двох порцій жирної риби на тиждень істотно зменшує ймовірність когнітивних порушень – головних маркерів старіння.

Чорниця. Антиоксиданти, якими насичені ягоди чорниці, не раз виявляли у наукових експериментах здатність запобігати клітинному окислюванню.

Апельсини. Є чудовим природним джерелом колагену – білка, від концентрації якого залежить моложавий вигляд шкіри.

Авокадо. У його плодах містяться жирні кислоти – олеінова й омега-9. Їх регулярне надходження в організм допомагає зовні помолодіти: завдяки їм шкіра стає гладкою, рівною і набуває здорового кольору.

Брокколі. Вживання брокколі стимулює вироблення колагену, завдяки якому шкіра підтягується, стає більш пружною.

Горіхи. Мигдаль і волоські горіхи відрізняються великою кількістю жирних кислот омега-3, протеїну і вітаміну Е. Цей комплекс ефективно сприяє запобіганню зморшок.

Вівсянка. Містить поживні речовини, що впливають на рівень зволоженості шкіри, а також кремній, який добре позначається на клітинній структурі шкіри і допомагає затримати появу зморшок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Університету Тафтса з'ясували, що понад 80 тисяч нових випадків раку, що виявляються в США щороку, пов'язані з нездоровим харчуванням.

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