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/Здоровий спосіб життя

Названі 9 продуктів, які врятують від старіння

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Правильно підібраний раціон харчування допомагає істотно відсунути настання старості.

До такого висновку прийшли вчені. Вони назвали дев'ять продуктів, які допоможуть продовжити молодість, передає "Медікфорум".

Так, серед них:

Продукти здатні продовжити молодість

Продукти здатні продовжити молодість

Ілюстрація

  • Йогурт. Він сприяє оздоровленню мікрофлори кишечника.

  • Кавуни. Дуже багате джерело лікопіну – антиоксиданту, який допомагає надовго зберегти здоров'я і молодість шкіри.

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  • Риба. Вживання двох порцій жирної риби на тиждень істотно зменшує ймовірність когнітивних порушень – головних маркерів старіння.

  • Чорниця. Антиоксиданти, якими насичені ягоди чорниці, не раз виявляли у наукових експериментах здатність запобігати клітинному окислюванню.

  • Апельсини. Є чудовим природним джерелом колагену – білка, від концентрації якого залежить моложавий вигляд шкіри.

  • Авокадо. У його плодах містяться жирні кислоти – олеінова й омега-9. Їх регулярне надходження в організм допомагає зовні помолодіти: завдяки їм шкіра стає гладкою, рівною і набуває здорового кольору.

  • Брокколі. Вживання брокколі стимулює вироблення колагену, завдяки якому шкіра підтягується, стає більш пружною.

  • Горіхи. Мигдаль і волоські горіхи відрізняються великою кількістю жирних кислот омега-3, протеїну і вітаміну Е. Цей комплекс ефективно сприяє запобіганню зморшок.

  • Вівсянка. Містить поживні речовини, що впливають на рівень зволоженості шкіри, а також кремній, який добре позначається на клітинній структурі шкіри і допомагає затримати появу зморшок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Університету Тафтса з'ясували, що понад 80 тисяч нових випадків раку, що виявляються в США щороку, пов'язані з нездоровим харчуванням.

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