Названа смертельно небезпечна доза алкоголю для жінок і чоловіків

Вживання півпляшки вина за вечір рівноцінне викурюванню трьох сигарет у день за ризиком розвитку раку.

До такого висновку прийшли дослідники з університету Саутгемптона (Великобританія), пише The Times.

Вчені підрахували, що одна пляшка вина в тиждень збільшує ризик захворіти на рак впродовж життя у чоловіків на 1%, а у жінок — на 1,4%, що еквівалентно 5 і 10 сигаретам на тиждень відповідно.

Більш високий відсоток ризику онкологічних хвороб у жінок експерти пояснили тим, що алкоголь здійснює особливий вплив на розвиток раку молочної залози.

"Добре відомо, що вживання великої кількості алкоголю пов'язане з раком рота, горла, голосового апарату, стравоходу, кишечника, печінки і грудей. Тим не менше, це не дуже добре усвідомлюється громадськістю, на відміну від шкоди куріння", — наголосила доктор Тереза Хайдс, провідний автор дослідження.

На думку вчених, перетворення ризиків, пов'язаних з алкоголем, у "сигаретний еквівалент" може допомогти людям приймати більш усвідомлені рішення щодо випивки.

"Водночас інші дослідники вважають, що це порівняння помилкове, оскільки сигарети небезпечні й в інших відношеннях, і лише деякі курці обмежуються 1-2 сигаретами в день", — наголошує The Times.

Чоловікам і жінкам рекомендують вживати не більше 1,5 пляшки вина в тиждень. Ця порада, однак, є спірною у зв'язку із суперечками про вплив алкоголю на серце та про ступінь ризику, пов'язаного із вживанням алкоголю порівняно з іншими факторами.

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців відмовитися від алкоголю, заявивши, що він шкодить здоров'ю навіть у невеликих дозах.

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