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/ Здоровий спосіб життя

Названа нова смертельна небезпека алкоголю

1.3т Читати матеріал російською

Вживання алкоголю провокує незворотні зміни в мозку, які посилюють залежність від спиртного, а також підвищують ризик повернення до згубної звички після лікування від алкоголізму.

До такого висновку прийшли вчені Університету Пенсільванії і Медичної школи Ікан у Маунт-Синай (США). Про це повідомляє EurekAlert!.

Згідно з дослідженнями, у мишей ацетат, який утворюється при розпаді спирту в печінці, переходить у центр навчання в головному мозку. Тут він впливає на активність специфічних білків.

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У результаті гризуни стають більш сприйнятливими до сигналів, пов'язаних із вживанням алкоголю. Ацетат, як виявилося, впливає на активність ферменту ACSS2, який приєднує ацетильную групи до гістонів – білків, пов'язаних із ДНК і визначає роботу генів.

ACSS2 може допомогти розробити нові препарати, призначені для боротьби з алкогольною залежністю.

Названа нова смертельна небезпека алкоголю

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була розкрита смертельна небезпека алкоголю в малих дозах.

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Тег
алкоголь
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