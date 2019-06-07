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/Здоровий спосіб життя

Названа несподівана небезпека регулярних тренувань для жінок: що робити

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Жінки, які регулярно займаються спортом, можуть страждати від дефіциту заліза.

Близько 35% спортсменок відчувають нестачу життєво важливого мікроелемента, повідомляє видання Medicalxpress.

Вчені з Університету Західної Австралії дійшли висновку, що фізичні вправи сприяють виробленню гормону, який пригнічує здатність кишечника засвоювати залізо.

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Названа несподівана небезпека регулярних тренувань для жінок: що робити

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Біг, якщо людина не встигає відновитися, може руйнувати еритроцити – клітини крові, які за допомогою заліза транспортують кисень по всьому тілу.

До симптомів дефіциту заліза відносяться:

  • відчуття в'ялості;

  • втома;

  • довге відновлення після занять;

  • зниження спортивних результатів в цілому.

"Для нормального рівня заліза в організмі рекомендується їсти червоне м'ясо, боби, сочевицю, свіжу зелень і овочі. Як варіант, можна приймати залізовмісні добавки", - порадив професор Пітер Пілінг, учасник експерименту.

Раніше MedOboz повідомляв, що фізичні навантаження при депресії позитивно впливають в більшій мірі тільки на чоловіків.

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