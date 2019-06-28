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/Здоровий спосіб життя

Названа несподівана небезпека алкоголю

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У пляшках з пивом, вином і іншими спиртними напоями містяться токсичні речовини.

До такого висновку прийшли дослідники Плімутського університету (Англія), пише Phys.org.

Вчені перевірили хімічний склад 89 пляшок, які були зібрані по торгових точках в 2017-2018 роках. 76 зразків виявилися забруднені низьким рівнем кадмію, а 55 – свинцем. Зокрема, хром був виявлений у всіх пляшках зеленого кольору, а також у 40% пляшок коричневого кольору.

Відзначається, що найбільше шкідливих хімікатів міститься в емальованому склі.

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"Так, концентрація кадмію становила до 20 тисяч частин на мільйон, а свинцю - до 80 тисяч частин на мільйон. Крім того, метали можуть вилуговувати зі скла, потрапляючи на інші речі і предмети. При цьому вони здатні накопичуватися до значень, що перевищують нормативи США і визначаються як небезпечні ", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
здоров'я
Тег
алкоголь
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