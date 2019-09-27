Названа несподівана користь сексу в літньому віці

Міжнародна група вчених з'ясувала, як секс впливає на здоров'я літніх людей.

Результати дослідження, в якому взяли участь 2577 чоловіків і 3195 жінок у віці від 50 років, були опубліковані в журналі Sexual Medicine.

З'ясувалося, що сексуально активні пенсіонери рідше страждають від хронічних захворювань, ніж їх однолітки, які не займаються сексом.

Люди похилого віку

Крім того, люди похилого віку, які часто займаються сексом, в середньому мають кращу пам'ять, ніж ті, чиє сексуальне життя після 50 років не можна назвати активним.

Також вчені з'ясували, що сексуально активні пенсіонери рідше страждають від старечої деменції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, клініка назвала ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу.

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