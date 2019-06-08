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/Здоровий спосіб життя

Названа небезпека цукру для здоров'я

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Дієтолог Олена Кален розповіла, чим небезпечний цукор і навіщо варто зменшити його кількість у раціоні.

На сторінці в Instagram вона привела кілька вагомих причин:

цукор

цукор

їжа +

Новини
Користь чи шкода? Супрун розкрила правду про цукор і його замінники

  • Набір ваги. Невеликий солодкий перекус не приносить почуття насичення, оскільки негативно впливає на гормони. Коли цукор потрапляє в кров, відбувається різкий стрибок інсуліну. Він стимулює відкладення жиру.

  • Також при вживанні солодкого у людини з'являється відчуття, що вона весь час хоче їсти. Це призводить до переїдання і набору ваги.

  • Зростання ракових пухлин. Цукор підживлює все клітини в тілі, ракові в тому числі. Для їх поділу необхідно багато енергії, а надлишок глюкози з цукру є її джерелом.

  • Удар по печінці і серцю. Надлишки білого цукру призводять до ожиріння печінки. Проблема в тому, що печінка не може за один раз переробити велику кількість глюкози. Її надлишок перетворюється в жир, сечову кислоту і тригліцериди. Надлишок тригліцеридів збільшує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи.

  • Виснаження організму. Високий рівень глюкози в крові стимулює постійну роботу клітин. Вони виснажуються, і людина може відчувати постійну втому, коли потрібна активність і бадьорість.

  • Ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Постійне вживання цукру негативно впливає на роботу мозку і знижує когнітивні здібності. Дослідження доводять шкоду цукру для організму. Було виявлено, що у людей з високим вмістом цукру швидше розвивається стареча деменція, в порівнянні з тими, у кого рівень цукру в нормі. ⠀

Любов до цукру проявляється цілком невинно, здавалося б, що шкідливого в 1-2 ложках білого піску в чаї або каву? 💁 Розповім сьогодні, чим небезпечний цукор і навіщо все-таки варто зменшити його кількість в раціоне⚠ ⠀ Отже, чим небезпечний цукор: ⠀ 🔺Набор ваги. Невеликий солодкий перекус не приносить почуття насичення. Оскільки негативно впливає на гормони. Коли цукор потрапляє в кров, відбувається різкий стрибок інсуліну. Він стимулює відкладення жиру. ⠀ Також при вживанні солодкого у людини з'являється відчуття, що він весь час хоче їсти. Це призводить до переїдання і набору ваги. ⠀ 🔺Рост ракових пухлин. Цукор підживлює все клітини в тілі, ракові в тому числі. Для їх поділу необхідно багато енергії, а надлишок глюкози з цукру є її джерелом. ⠀ 🔺Удар по печінці і серцю. Надлишки білого цукру призводять до ожиріння печінки. Проблема в тому, що печінка не може за один раз переробити велику кількість глюкози. Її надлишок перетворюється в жир, сечову кислоту і тригліцериди. Надлишок тригліцеридів збільшує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. ⠀ 🔺Істощеніе організму. Високий рівень глюкози в крові стимулює постійну роботу клітин. Вони виснажуються, і людина може відчувати постійну втому, коли потрібна активність і бадьорість. ⠀ 🔺Ріск розвитку хвороби Альцгеймера. Постійне вживання цукру негативно впливає на роботу мозку і знижує когнітивні здібності. Дослідження доводять шкоду цукру для організму. Було виявлено, що у людей з високим вмістом цукру швидше розвивається стареча деменція, в порівнянні з тими, у кого рівень цукру в нормі. ⠀ ❓Как у вас зі солоденьким? Ставте в коментарях ➕, якщо вам складно їсти менше солодощів і ви хочете більше дізнатися на цю тему) Думаю приготувати для вас пост про те, як їсти менше солодкого і не відчувати при цьому ломку) 😋 Цікаво?) Напишіть в комментаріях👇 ⠀ ➡ На марафоні ми вчимося слухати своє тіло і вбудовуємо корисні звички в своє життя. В результаті ви продовжуєте є свої улюблені продукти і стройнеет! Щоб записатися на марафон, напишіть мені "ТАК" в Дірект😊 ⠀ # еленакален_совети # худеемправільно # худеембездіет # худеемвкусно # цукор

Публікація від ОЛЕНА розжареного СХУДНЕННЯ БЕЗ дієт (@elenakalen)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали оптимальний час для прийомів їжі.

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