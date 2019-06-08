Названа небезпека цукру для здоров'я

Дієтолог Олена Кален розповіла, чим небезпечний цукор і навіщо варто зменшити його кількість у раціоні.

На сторінці в Instagram вона привела кілька вагомих причин:

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Набір ваги. Невеликий солодкий перекус не приносить почуття насичення, оскільки негативно впливає на гормони. Коли цукор потрапляє в кров, відбувається різкий стрибок інсуліну. Він стимулює відкладення жиру.

Також при вживанні солодкого у людини з'являється відчуття, що вона весь час хоче їсти. Це призводить до переїдання і набору ваги.

Зростання ракових пухлин. Цукор підживлює все клітини в тілі, ракові в тому числі. Для їх поділу необхідно багато енергії, а надлишок глюкози з цукру є її джерелом.

Удар по печінці і серцю. Надлишки білого цукру призводять до ожиріння печінки. Проблема в тому, що печінка не може за один раз переробити велику кількість глюкози. Її надлишок перетворюється в жир, сечову кислоту і тригліцериди. Надлишок тригліцеридів збільшує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Виснаження організму. Високий рівень глюкози в крові стимулює постійну роботу клітин. Вони виснажуються, і людина може відчувати постійну втому, коли потрібна активність і бадьорість.