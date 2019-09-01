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/ Здоровий спосіб життя

Названа небезпека кави

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Зловживання кавою, особливо у людей з хронічною втомою, може викликати порушення сну і мігрені.

Про це попередила дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова в інтерв'ю "Вечерней Москве".

"Напій, особливо в великих кількостях, дуже погано діє на тих, у кого спостерігається хронічна втома, хто працював довгий час без відпусток. Через якийсь час він просто перестає діяти, і починається зворотний процес, коли вся втома навалюється разом", – розповіла вона.

Зловживання кавою: названа небезпека

Зловживання кавою: названа небезпека

okeydoc.ru

Лікар також зазначила, що порушення сну, викликані надмірною кількістю кави, впливають також на вагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, кому можна пити каву, а для кого вона може бути небезпечною.

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Тег
кава
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