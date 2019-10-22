Названа їжа, яка допоможе побороти відмову від куріння

Вживання рослинної їжі, курки і пасти допомагають легше побороти відмову від куріння сигарет.
Дослідження провели американські вчені, повідомляє портал La Vanguardia.
Крім овочів і фруктів фахівці рекомендують пити спочатку натуральні соки, мінеральну воду. Також легше пережити відмову від куріння допоможуть регулярні фізичні навантаження.
Як показало дослідження, в рамках якого фахівці більше року спостерігали за станом добровольців з 25-річним стажем куріння, найлегше відмова від сигарет переноситься, якщо в раціоні багато рослинної їжі.
При цьому гостра і солодка їжа, а також алкоголь, кава, чай підсилюють тягу до сигарет.
Куріння
Як повідомляв OBOZREVATEL, медики рекомендують кидати курити не пізніше, ніж у 40-45 років, оскільки серцево-судинна система приходить до ладу лише через 15 років після відмови від тютюну.
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