Названа їжа, яка допоможе побороти відмову від куріння

Вживання рослинної їжі, курки і пасти допомагають легше побороти відмову від куріння сигарет.

Дослідження провели американські вчені, повідомляє портал La Vanguardia.

Крім овочів і фруктів фахівці рекомендують пити спочатку натуральні соки, мінеральну воду. Також легше пережити відмову від куріння допоможуть регулярні фізичні навантаження.

Новини Як куріння впливає на відновлення організму після операції

Як показало дослідження, в рамках якого фахівці більше року спостерігали за станом добровольців з 25-річним стажем куріння, найлегше відмова від сигарет переноситься, якщо в раціоні багато рослинної їжі.

При цьому гостра і солодка їжа, а також алкоголь, кава, чай підсилюють тягу до сигарет.

Куріння

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики рекомендують кидати курити не пізніше, ніж у 40-45 років, оскільки серцево-судинна система приходить до ладу лише через 15 років після відмови від тютюну.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram