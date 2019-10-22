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/ Здоровий спосіб життя

Названа їжа, яка допоможе побороти відмову від куріння

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Вживання рослинної їжі, курки і пасти допомагають легше побороти відмову від куріння сигарет.

Дослідження провели американські вчені, повідомляє портал La Vanguardia.

Крім овочів і фруктів фахівці рекомендують пити спочатку натуральні соки, мінеральну воду. Також легше пережити відмову від куріння допоможуть регулярні фізичні навантаження.

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Як показало дослідження, в рамках якого фахівці більше року спостерігали за станом добровольців з 25-річним стажем куріння, найлегше відмова від сигарет переноситься, якщо в раціоні багато рослинної їжі.

При цьому гостра і солодка їжа, а також алкоголь, кава, чай підсилюють тягу до сигарет.

Куріння

Куріння

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики рекомендують кидати курити не пізніше, ніж у 40-45 років, оскільки серцево-судинна система приходить до ладу лише через 15 років після відмови від тютюну.

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Місце
США
Теги
медицина здоров'я куріння цигарки
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