На интервальном голодании живут все IT-girls, вся Кремниевая долина и Голливуд. Питание 16/8 - что же это за диетологический тренд и почему голодание одобряют ученые?

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Говорят, интервальное голодание настолько было популярным в Кремниевой долине, что топ-менеджеры крупных компаний устраивали настоящие корпоративные голодовки.

Интервальное голодание Минск-Новости

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Разбираем формулу 16/8:

8 часов - промежуток времени, когда вы можете употреблять пищу.

16 часов - пауза в питании между последним приемом пищи и первым. Время, когда мы голодаем.

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В основе интервального голодания лежит механизм аутофагии - процесс, при котором клетка запускает механизм самоочищения, избавляется от продуктов распада и другого "мусора", который в ней накапливается, а сам организм - от ненужных клеток.

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За открытие этого механизма японский молекулярный биолог Йосинори Осуми даже получил Нобелевскую премию. А случилось это не так и давно - в 2016 году.

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Это значит, что голодание - действительно полезно и действительно безопасно очищает наш организм. Исключением могут стать люди с заболеваниями органов пищеварения, камнями в желчном пузыре, при застое желчи, повышенном уровне мочевой кислоты и подагре.

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Аутофагия не только помогает сбросить парочку килограммов и очистить организм, но и предотвращает преждевременное старение.

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Практикуйте раз в неделю день без ужина и наслаждайтесь легкостью и стройностью! А вы делали такие разгрузочные дни? Какие были ощущения?

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