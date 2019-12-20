Настрій і сон: тренерка назвала причини піти на силові тренування

Йога, стретчинг, пілатес, боротьба тощо – у кожного виду фізичних навантажень є свої прихильники, які бачать у них свої переваги.

Але якщо ви все ще не вибрали, чим хотіли б зайнятися, то ми рекомендуємо придивитися саме до силових тренувань, як-от з тренажерами в спортзалі або воркауту на турніках.

Фітнес-тренерка Юлія Кудлюк розповіла читачам MedOboz, які переваги дають такі види навантажень, крім славнозвісних "кубиків пресу".

Новини Жіночі тренування для схуднення

Силові тренування дають масу переваг для організму ТСН

Пришвидшують обмін речовин

Кожне силове тренування в рази пришвидшує метаболізм. При чому пів години тренування з гантелями і гирями замінюють за ефективностю годину кардіонавантажень. А якщо поєднувати їх разом (наприклад, 15 хвилин кардіо, потім 40 хвилин силових і знову 10 хвилин кардіо), то ви помітите, що зайва вага просто тане на очах.

Роблять м'язовий рельєф

Факт відомий, але повторитися варто – жоден інший вид навантажень не забезпечить вам такого м'язового рельєфу, який можуть зробити силові тренування. Головна умова – займатися регулярно, правильно складати план навантажень і дотримуватися правил харчування.

Тренують спритність

Поширена думка, мовляв "качки" незграбні і неповороткі, є всього лише безглуздим міфом. Адже в дійсності силові вправи з грушею, гантелями, гирями та ін. тренують спритність і витривалість не гірше, ніж паркур і джампінг.

Новини Харчування після тренувань

Збільшують IQ

Ще один популярний міф – накачані хлопці і дівчата, м'яко кажучи, не вражають розумом і кмітливістю, мовляв, "мозок йде в м'язи".

Насправді ж під час павер-тренувань прискорюється передача імпульсів між нервовими клітинами, завдяки чому поліпшується не тільки реакція, але і процеси мислення.

За умови постійних тренувань ця позитивна якість буде тільки підвищуватися, а здатності до запам'ятовування та обробки інформації будуть тільки збільшуватися.

Забезпечують гарний настрій

Як і будь-який інший вид спортивних навантажень, силові допомагають збільшити в організмі рівень гормонів гарного настрою – серотоніну і ендорфінів. Тому з часом поганий настрій і спалахи дратівливості вас повністю залишать в спокої.

Запобігають безсонню

Ще одна приголомшлива властивість павер-спорту – боротьба з безсонням. В процесі занять тіло відчуває сильну напругу, а після – відбувається розслаблення і розрядка, завдяки чому процес засинання прискорюється, а сон стає міцнішим і глибшим.

Покращує вас як сексуального партнера

Як вже говорилося, кожне тренування покращує витривалість вашого тіла, а також підсилює його чуттєвість. Все це своєю чергою позитивно позначиться і на ваших можливостях в ліжку – ви будете більше відчувати свого партнера і довше протримається на вершині сексуального "марафону".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які вправи для жінок допоможуть покращити відчуття під час сексу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!