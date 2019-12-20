Настрій і сон: тренерка назвала причини піти на силові тренування

Йога, стретчинг, пілатес, боротьба тощо – у кожного виду фізичних навантажень є свої прихильники, які бачать у них свої переваги.
Але якщо ви все ще не вибрали, чим хотіли б зайнятися, то ми рекомендуємо придивитися саме до силових тренувань, як-от з тренажерами в спортзалі або воркауту на турніках.
Фітнес-тренерка Юлія Кудлюк розповіла читачам MedOboz, які переваги дають такі види навантажень, крім славнозвісних "кубиків пресу".
Силові тренування дають масу переваг для організму
ТСН
Пришвидшують обмін речовин
Кожне силове тренування в рази пришвидшує метаболізм. При чому пів години тренування з гантелями і гирями замінюють за ефективностю годину кардіонавантажень. А якщо поєднувати їх разом (наприклад, 15 хвилин кардіо, потім 40 хвилин силових і знову 10 хвилин кардіо), то ви помітите, що зайва вага просто тане на очах.
Роблять м'язовий рельєф
Факт відомий, але повторитися варто – жоден інший вид навантажень не забезпечить вам такого м'язового рельєфу, який можуть зробити силові тренування. Головна умова – займатися регулярно, правильно складати план навантажень і дотримуватися правил харчування.
Тренують спритність
Поширена думка, мовляв "качки" незграбні і неповороткі, є всього лише безглуздим міфом. Адже в дійсності силові вправи з грушею, гантелями, гирями та ін. тренують спритність і витривалість не гірше, ніж паркур і джампінг.
Збільшують IQ
Ще один популярний міф – накачані хлопці і дівчата, м'яко кажучи, не вражають розумом і кмітливістю, мовляв, "мозок йде в м'язи".
Насправді ж під час павер-тренувань прискорюється передача імпульсів між нервовими клітинами, завдяки чому поліпшується не тільки реакція, але і процеси мислення.
За умови постійних тренувань ця позитивна якість буде тільки підвищуватися, а здатності до запам'ятовування та обробки інформації будуть тільки збільшуватися.
Забезпечують гарний настрій
Як і будь-який інший вид спортивних навантажень, силові допомагають збільшити в організмі рівень гормонів гарного настрою – серотоніну і ендорфінів. Тому з часом поганий настрій і спалахи дратівливості вас повністю залишать в спокої.
Запобігають безсонню
Ще одна приголомшлива властивість павер-спорту – боротьба з безсонням. В процесі занять тіло відчуває сильну напругу, а після – відбувається розслаблення і розрядка, завдяки чому процес засинання прискорюється, а сон стає міцнішим і глибшим.
Покращує вас як сексуального партнера
Як вже говорилося, кожне тренування покращує витривалість вашого тіла, а також підсилює його чуттєвість. Все це своєю чергою позитивно позначиться і на ваших можливостях в ліжку – ви будете більше відчувати свого партнера і довше протримається на вершині сексуального "марафону".
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