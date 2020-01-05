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/ Здоровий спосіб життя

Найпопулярніші міфи про здоров'я і харчування 2019 року

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Всі в кінці року підводять підсумки і ми підведемо. Поговоримо про найбільш поширені міфи, які стосуються харчування, способу життя і здоров'я. Поїхали?

"У мене алергія" – так думають приблизно 20% людей. Молочка і глютен в особливій "пошані". Діагностують у себе і без будь-яких симптомів (за аналізом крові, генів, IgG, з відповіді в коментарі блогера інстаграма). Правда: реальна алергія діагностована менше, ніж у 1%.

"Голодування врятує від раку". Ні, Нобелівську давали не за це! А за відкриття механізму, який ми коли-небудь зможемо запускати в потрібних типах клітин, а не в усьому організмі, як це почне відбуватися при голодуванні.

Новини
Смузи-х*юзи, детокс и голодание: как не надо лечить рак!
БАДи

БАДи

Ілюстрація

"Овочі та фрукти вже не ті, треба їсти БАДи". Ті-ті, от тільки дешеві доступні продукти невигідно просувати нікому, а ось ідею прикупити БАДів розтиражувати просто і прибутково.

"Ми менше рухаємося, треба їсти менше калорій, а значить ми не може отримати все з раціону. Потрібні порошки з протеїном!" Досить зробити аналіз раціону 1 раз в лабораторії або хоча б в дієтологічної програмі і побачити, що ми їмо достатньо. Дефіцит – це групи ризику, серйозні порушення мікрофлори. Займайтеся спортом, пийте кефір і їжте більше зернових і овочів.

"Здорове харчування дорого". Весь секрет здорового харчування в звичайних доступних продуктах і різноманітності. Гречка, оселедець, буряк, сухофрукти, заморожені овочі.

"Детокс терміново!" Не треба. Відмова від рафінованого цукру, соки, поїдання селери, веганство – все це ок. Але це не спосіб чищення печінки/лімфи/кишечника від токсинів/паразитів/алергії. Наш організм набагато складніший і розумніший і прекрасно чистить себе самостійно. Все інше – до токсикологів.

Новини
БАДы, которые лучше не пить никому
Здорове харчування

Здорове харчування

Ілюстрація

"Зараз як залужу організм водою, яка в 5 разів дорожче за звичайну і відмовою від половини раціону попереджу хвороби". Лужна дієта не відбулася ні як клінічна, ні як метод схуднення. Знову ж наслідок нерозуміння потужностей нашого організму.

"Схуднути швидко і назавжди" – погана ідея. Шанси, що після короткострокового, але інтенсивного схуднення, через рік ви будете в більшій вазі значно вище, ніж якщо взагалі не будете сидіти на дієті.

"Справжня інформація про їжу в блогах". Тільки 1 з 9 популярних акаунтів про харчування надають достовірну інформацію. А серед тих, хто регулярно читає цю інформацію, страх їжі (стан орторексії) став проявлятися частіше – у 49%, тоді як цей стан досить рідкісний.

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Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Кардакова Марія Кардакова
Тема
здоров'я
Теги
диета анализи продукти харчування
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