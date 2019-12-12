Небезпечніше за сигарети: Тодуров розповів про шкоду приладів для куріння

Про те, що тютюнопаління шкідливе для здоров'я, зокрема для серцевої-судинної системи, знають всі. Тому розсудливі прихильники цієї звички поступово відмовляються або хоча б замислюються про відмову від такої напасті.

Деякі ж не кидають курити повністю, а переходять на всілякі замінники сигарет (вейпи, системи нагрівання тютюну тощо.) – ще б пак, адже реклама говорить, що вони в рази менш шкідливі.

Але багато медиків з маркетологами не згодні. Кардіохірург Борис Тодуров розповів MedOboz, що наслідки вживання замінників можуть бути ще серйознішими.

Куріння замінників сигарет загрожує важкими станами Аstromeridian

"Останні дані, які ми бачимо на наших медичних каналах, засвідчують, що всі ці замінники сигарет мають в низці випадків ще більші фактори ризику, ніж куріння у класичному його розумінні. Зокрема вони іноді викликають такі опіки легенів, після яких молоді люди повністю переводяться на штучну вентиляцію легенів, оскільки у них розвивається легенева недостатність", – зазначає професор.

За його словами, таких випадків на сьогодні дуже багато. "Від звичайного тютюнопаління ми не бачили таких серйозних ускладнень, як ми бачимо сьогодні від вейпів, систем нагрівання тютюну і всього іншого", – додав лікар.

Тодуров пояснив, що це абсолютно протиприродно для людського організму, зокрема легенів, вдихати якусь суміш газу або пари, емульсій тощо.

"З чисто медичної точки зору потрапляння будь-якої суміші в альвеоли викликає вкрай негативну реакцію з боку легенів, – каже лікар. – У нас і без того вистачає шкідливих речей і факторів ризику для здоров'я (екологічних, психологічних), щоб іще додатково отруюватися і вдихати в легені якусь хімічну погань".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про смертельну небезпеку вейпів.

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