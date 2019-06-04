Найкорисніші тренажери для жінок: названий топ-7

Заняття на тренажерах для стегон, сідниць, живота, рук і спини корисно включати в тренування для жінок.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала коуч зі здорового способу життя і дієтолог Олена Кален, зазначивши, що ці зони зазвичай найпроблемніші.

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Вона назвала такі тренажери:

Блокова рама д озволить привести в форму біцепс рук і стегна, трицепс, спину, сідниці, зовнішню поверхню стегна, внутрішню поверхню стегна. Цей тренажер універсальний.

Тренажер для розведення ніг допомагає підтягти зовнішню і внутрішню сторону стегна і повністю сформувати цю зону.

Тренажер-платформа. Використовується для поліпшення форми біцепса і квадріцепса стегна, сідниць, внутрішньої частини стегна. На цьому тренажері важливо правильно підібрати навантаження, щоб не отримати травму.

Тренажер для гіперекстензії підходить для опрацювання сідниць, задньої поверхні стегна, і спини. Вправи здаються легкими, але зверніть увагу на кут відхилення тіла і інтенсивність, щоб уникнути болю в спині і протрузій.

Гравітрон формує спину, руки плечі. Залежно від вправ діє на різні групи м'язів. Дозволяє зробити красиву спину і вибирати плаття з глибоким заднім вирізом.

Лава для преса . Можна робити різні скручування, ножиці, велосипед, опрацьовуючи верхні, нижні м'язи преса. Силові тренажери для опрацювання м'язів преса краще використовувати з обережністю, оскільки замість тонкої талії, можна отримати міцний широкий накачаний прес.

Кардіотренажери: велосипед, орбитрек або еліпс, степпер, бігова доріжка. Допомагають прискорити метаболізм, даючи тілу такі необхідні аеробні навантаження, які спалюють жир.

Як писав OBOZREVATEL, для підтримки стрункості не можна на сніданок їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.

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