Набагато корисніше: вчені назвали несподіваний замінник води

Молоко є більш відповідним джерелом рідини для людини, ніж вода, чай або суміш мінеральної води з соками.

До такого висновку прийшли вчені, пише німецьке видання Frankfurter Rundschau. Зокрема, таким чином, був розвінчаний міф про те, що людина повинна випивати щодня близько 1,5 л саме води.

Дослідники довели, що куди корисніше замінити її молоком. Справа в тому що цукор (лактоза), білок (протеїн) і жир, які містяться в ньому, сприяють тому, що рідина може довше зберігатися в організмі.

Вчені назвали несподіваний замінник води Ілюстрація

Як пояснив автор дослідження, професор медичного факультету Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Рональд Моган, молоко містить натрій, який діє, як губка, і затримує рідину.

"Щоб наситити організм рідиною, можна також вживати продукти харчування з високим вмістом води, наприклад, дині і полуницю, овочі, наприклад, огірки, супи і соки. Однак, молоко та інші калорійні напої слід вживати в міру, щоб не перевищити добову потребу організму в енергії", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар пояснив, чи можна пити воду під час їжі і чи допомагає вона схуднути.

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