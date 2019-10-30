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На екстрений випадок: лікар розповіла, що покласти в аптечку цієї осені

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З настанням холодів в рази збільшується ризик підхопити ГРВІ або злягти в ліжко через переохолодження. Тому аптечку потрібно укомплектувати заздалегідь: противірусними, жарознижувальними і іншими препаратами, які допоможуть швидко полегшити стан.

"Захворіти восени може будь-хто, починаючи від ярого прихильника здорового способу життя до людини з ослабленим хронічними захворюваннями імунітетом, - каже терапевт Наталя Гордієнко. - Справа в тому, що до деяких інфекцій зовсім немає імунітету, тому захисні функції (наприклад, під впливом стресів і перевтоми) просто не будуть справлятися з вірусами та бактеріями, що прокинулися при низьких температурах. А при високій контактності (в метро, в офісі, в торгових центрах і т.д.) збудники поширюються дуже швидко ".

"Очікується в цьому році і атака грипу, відразу двох його штамів - типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Обидва вони порівняно нові (мутовані), тому у нещепленої людини імунітету до них бути не може, - попередила професор, заввідділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб імені Громашевського Алла Мироненко. – Перший штам більше загрожує молодим людям, другий - пацієнтам з хронічними захворюваннями і літнім людям. і кожен несе ризик ускладнення важкою формою пневмонії. Так що готовим бути до зустрічі з ними повинен бути кожен ".

MedOboz склав список must-have медикаментів для домашньої аптечки, які допоможуть привести себе в норму. При цьому пам'ятайте, що якщо стан гострий (висока температура, сильний кашель, часте блювання і т.д.), то самолікуванням займатися не варто.

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Аскорбінова кислота

Вітамін С – це незамінний помічник захисних функцій організму, оскільки він сприяє виробленню в організмі особливої речовини, що допомагає успішній боротьбі зі збудниками хвороб. Його потрібно вживати щодня, особливо в періоди активізації інфекцій, або коли захворювання вже атакувало. І не завжди в звичайному раціоні його досить, тому краще обзавестися препаратом аскорбінової кислоти, який допоможе швидше піднятися з ліжка.

Жарознижуючі ліки

Підвищена температура – вірний супутник ГРВІ та запального процесу в організмі. Це означає активну боротьбу імунітету з атакуючими його шкідниками, тому відразу збивати температуру і заважати природним процесам лікарі не рекомендують. Варто прийняти жарознижуюче, якщо показники термометра досягли 38,5 градусів. А на цей випадок в аптечці завжди повинен бути один з медикаментів, що містять ібупрофен або парацетамол (окремо для дорослих і для дітей – вони відрізняються дозуванням діючої речовини).

Засіб від болю в горлі

Швидко вгамувати біль в горлі і впоратися з його провокаторами допоможуть засоби на основі речовин з анестезуючою властивістю і пом'якшуючих слизові оболонки. До таких належать препарати, в яких міститься мед, олії м'яти, евкаліпта та ін.

Спрей від закладеності носа

Виділення з носа і набряк слизових – часті і неприємні супутники переохолодження та ГРВІ. Тому від них хочеться позбутися якнайшвидше. Полегшать стан судинозвужувальні препарати з вмістом, наприклад, ксилометазоліну. Знову ж таки, для дітей і дорослих – свій препарат через різні дозуваня діючої речовини.

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Сорбент

У процесі життєдіяльності збудників захворювань в організмі утворюються токсини, які можуть стати причиною нудоти, блювоти, діареї і т.д. Тому під час лікування потрібно допомагати організму від них позбавлятися, приймаючи Сорбує препарати. Зверніть увагу, що їх потрібно пити окремо від інших ліків.

Протиалергічні засоби

У зв'язку з ослабленням, імунітет може "болісно" реагувати на звичні продукти або компоненти ліків, можуть бути причиною виникнення алергічних станів. Тому краще перестрахуватися і паралельно з іншими приймати антигістамінні засоби, наприклад, з лоратадином, хлоропіраміном, цетиризином тощо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що над українцями нависла серйозна загроза поширення небезпечного вірусу.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
грип
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