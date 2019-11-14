Можна швидко набрати вагу: дієтологи назвала шкідливі звички

Дієтологи склали список шкідливих звичок, через які людям не вдається схуднути.

Так, шкідливо дотримуватися суворих дієт, які націлені на швидку втрату ваги і не підтримують результат в подальшому. У так звані навантажувальні дні багато людей налягають на фастфуд і інші некорисні продукти, що призводить до негативних наслідків, пише Food News.

Замість цього краще завжди дотримуватися збалансованого харчування, наприклад середземноморської дієти.

Шкідлива їжа "Сила здоров'я"

Крім того, не можна занадто швидко пережовувати їжу: це загрожує переїданням.

"Після їжі необхідно як мінімум 20 хвилин, щоб мозок отримав сигнал насичення. Якщо ви жуєте занадто швидко, то встигнете з'їсти дуже багато", - йдеться в статті.

Щоб уникнути набору зайвої ваги, рекомендується приймати їжу кожен день в один і той же час. Це допоможе уникнути перекусів.

Серед інших шкідливих звичок - прийом їжі перед комп'ютером і телевізором, надмірне вживання висококалорійних і жирних продуктів, а також їжа в поспіху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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