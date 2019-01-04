''Може змінити життя'': вчені назвали користь відмови від алкоголю на місяць

Всього за один місяць повної відмови від алкоголю у людини покращується сон і вигляд шкіри, знижується вага і збільшується запас енергії.

Такі результати дослідження оприлюднили вчені Університету Сассекса (Англія), пише Eurek Alert. В експерименті брали участь 800 добровольців.

"Проста відмова від вживання алкоголю на один місяць допомагає людям менше пити в довгостроковій перспективі... Дев'ять із десяти зберегли гроші, у семи з десяти покращився сон, а три з п'яти втратили вагу", — повідомив учений у галузі психології Річард де Віссер.

Ілюстрація Flickr chevonne sorensen

Також понад половина випробовуваних заявила про припливи енергії, кращу концентрацію і загальне поліпшення стану здоров'я.

"Простіше кажучи, "сухий" місяць може змінити життя. Ми кожен день чуємо про людей, які прийняли рішення не пити і стали більш здоровими і щасливими", – підсумував Віссер.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що вживання малих доз алкоголю може збільшити тривалість життя. Ті, хто випивав помірну кількість спиртних напоїв і кави, частіше доживали до 90-річного віку, ніж ті, хто їх не пив.