"Менше нікотину!" Американські курці оголосили бойкот сигаретам

Переважна більшість жителів Америки виступили за менший вміст нікотину в сигаретах.

Про це говорять результати опитування проведеного Центром з контролю і профілактики захворювань США, повідомляє Daily Mail.

Нове дослідження, проведене за участю 4037 американців старше 18 років, показало, що 81% людей, які ніколи не палили, 81% нинішніх курців і 84% тих, хто позбувся шкідливої звички, висловилися за зниження вмісту нікотину до рівня, "який не викликає залежність".

Автори статті підкреслили, що бажання населення знизити шкідливий вплив нікотину (саме він відповідає за формування залежності) не залишиться без уваги, оскільки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) в березні цього року запропонувало нове правило, яке обмежуватиме вміст нікотину.

Ілюстрація

Раніше MedOboz повідомляв, що жінки молодше 50 років, які палять, схильні до високого ризику розвитку серцевого нападу.

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