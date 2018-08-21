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Медики розкрили секрет довголіття

1.1тЧитати новину російською

Медики дійшли висновку, що стиль життя людини безпосередньо впливає на його тривалість. Для того, щоб його збільшити, достатньо виробити у себе кілька здорових звичок.

Так, куріння, високий рівень глюкози в крові, недостатня кількість фізичних вправ і ожиріння призводять до розвитку онкологічних, аутоімунних і психічних захворювань, повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

"Хороший метод застерегти ці захворювання - підтримувати здоровий спосіб життя. Іноді людині потрібні зміни, щоб докорінно змінити якість існування", - відзначили лікарі.

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Вони порадили дотримуватися певної моделі, яка допоможе впровадити ці зміни. Її ідея полягає в тому, що кожен етап є підготовкою до наступного.

Наприклад, потрібно поставити чітке формулювання бажаної мети: "Займатися спортом 30 хвилин кожного дня", а не просто "Займатися більше спортом".

Також потрібно стежити за своїм настроєм і намагатися, щоб він завжди був хорошим. У такому випадку людині простіше буде звикнути до корисних вправ. Медики також уточнили, що дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на два роки.

Як писав OBOZREVATEL, медики заявили, що відсутність шкідливих звичок гарантує кожній людині поліпшення сну, приплив бадьорості і сил, втрату зайвої ваги, а також поліпшення загального самопочуття.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
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