МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео

Медики назвали несподівану користь вживання алкоголю

4.8тЧитати новину російською

Вживання алкоголю в помірних кількостях може допомогти вберегтися від серцево-судинних захворювань.

До такого висновку прийшли вчені Університетського коледжу Лондона і Кембріджського університету. Вони з'ясували, що люди, що вживають спиртне рідше страждають від подібних недуг, ніж ті, хто не п'є, передає EurekAlert!

Вчені провели дослідження з групою в 35 132 чоловік.

Новини
Вчені назвали безпечну дозу алкоголю

Було оцінено рівень вживання спиртних напоїв, при цьому помірною дозою вважалися 168 грамів етанолу в тиждень для чоловіків і 112 грамів етанолу в тиждень для жінок. Протягом всього періоду спостережень було зареєстровано 1718 випадків (4,9 відсотка від усього числа досліджуваних) коронарної хвороби серця. Померли при цьому 325 чоловік.

Найчастіше від серцево-судинних захворювань страждали ті, хто перестав пити. У меншій мірі постраждали ті, хто вживав алкоголь в помірних кількостях. При цьому значна різниця спостерігалася лише у жінок старше 55 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики, провівши ряд досліджень, назвали несподівану небезпеку алкоголю .

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Онищенко Татьяна
Онищенко Татьяна
Доброе утро, y кoго гипeртония - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсегда сбивает дaвлениe до 120/80 за 1 кyрс http://kniga.gq
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини