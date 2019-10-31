Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Масаж допоможе схуднути? Дієтолог розвінчала популярний міф

514 Читати матеріал російською

Відомий дієтолог розповіла, чи можна схуднути за допомогою масажу.

На своїй сторінці в Telegram вона зазначила, що масаж не створить дефіцит калорій і не позбавить від зайвої ваги.

"Досвідчені масажисти завжди дають раду "хочете ефективно схуднути - не забувайте про харчування", - підкреслила дієтолог.

масаж

масаж

LivingVega

За її словами, масаж сприяє лімфовідтоку, стимулює приплив крові до певних ділянок тіла, впливає на стан шкіри, сприяє емоційному розвантаження.

Новини
Як схуднути вдвічі швидше без дієт: названий найкращий спосіб

"Одна з моїх пацієнток одного разу сказала "я ходжу на масаж, так мене це заспокоює і перемикає. А раніше я зривалася на їжу". Так що у кожного свої плюси", - додала Кляуз.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги. Лікар наголосила, що екстрені методи схуднення дають лише тимчасовий ефект.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини