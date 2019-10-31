Масаж допоможе схуднути? Дієтолог розвінчала популярний міф

Відомий дієтолог розповіла, чи можна схуднути за допомогою масажу.

На своїй сторінці в Telegram вона зазначила, що масаж не створить дефіцит калорій і не позбавить від зайвої ваги.

"Досвідчені масажисти завжди дають раду "хочете ефективно схуднути - не забувайте про харчування", - підкреслила дієтолог.

масаж LivingVega

За її словами, масаж сприяє лімфовідтоку, стимулює приплив крові до певних ділянок тіла, впливає на стан шкіри, сприяє емоційному розвантаження.

"Одна з моїх пацієнток одного разу сказала "я ходжу на масаж, так мене це заспокоює і перемикає. А раніше я зривалася на їжу". Так що у кожного свої плюси", - додала Кляуз.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги. Лікар наголосила, що екстрені методи схуднення дають лише тимчасовий ефект.

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