Магнітні бурі в Україні: з'явився точний прогноз

У грудні в Україні не передбачається сильних магнітних бур, проте кілька днів магнітосфера буде збуджена.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Порушення магнітосфери може негативно позначитися на здоров'ї метеочутливих людей.

Коливання, згідно з прогнозами, очікуються 18 і 19 грудня. Цими днями можуть відчуватися головні болі, слабкість, а також дратівливість. Щоб полегшити стан медики радять дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грудні 2019 року очікуються кілька магнітних бур різного ступеня інтенсивності.

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