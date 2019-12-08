Лише одна умова: американці розробили революційну дієту

Американські вчені розробили дієту, яка не вимагає виконання величезної кількості умов. Єдина вимога – кожен день не їсти протягом 14 годин.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Cell Metabolism, ідея дослідників з Каліфорнійського університету і Інституту біологічних досліджень Солка полягає в тому, щоб їсти тільки протягом 10 годин – зазвичай це з 10 ранку до 8 вечора.

Дієта ілюстративне фото

Група вчених провела експеримент, в якому взяли участь 19 чоловіків і жінок з метаболічним синдромом – порушенням обміну речовин, яке властиво тим, хто зловживає фастфудом і мало рухається. Піддослідних ніяк не обмежували ні в кількості, ні в якості їжі, єдиною умовою було – ніякої їжі протягом 14 годин кожен день.

Вже за три місяці у учасників експерименту на 11% знизився рівень холестерину, на 4-8% артеріальний тиск і почав нормалізуватися рівень цукру в крові. Крім того, кожен з них втратив в середньому до трьох кілограмів ваги.

Ще через два місяці, коли експеримент дійшов до кінця, з'ясувалося, що п'ятеро піддослідних вирішили продовжувати життя в такому ритмі, а ще семеро періодично практикують нову "дієту", називаючи її вельми ефективною.

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