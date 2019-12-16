Лікарка розповіла, як не захворіти в сиру і холодну погоду

Погода в цьому грудні більше нагадує ранню весну, ніж зиму: вночі заморозок, вдень тепло, а ввечері і вранці – сиро і противно.

Медики кажуть, що при таких погодних умовах застудитися ще простіше, ніж в лютий мороз. Тому зараз потрібно особливо подбати про своє здоров'я.

Терапевт Наталя Гордієнко поділилася з читачами MedOboz кількома порадами, які допоможуть уникнути хвороби. Головне правило – застосовувати їх при перших же ознаках застуди.

У сиру погоду замерзнути і захворіти простіше, ніж в мороз Ukrmedia

Пийте правильний чай

Найчастіше про застуду можна здогадатися по першінню в горлі або грудях. Якщо пропустити цей сигнал, далі вже можуть з'явитися лихоманка, кашель, і інші наслідки переохолодження.

Тому відчувши поколювання в горлі, відразу ж починайте пити гарячий зелений чай з тертим імбиром, лимоном і медом.

Цей пікантний коктейль допомагає швидко зігрітися і впоратися з наступаючим захворюванням завдяки наявності в чайному листі антиоксидантів і комплексу вітамінів (зокрема, С, A, групи В та ін.), що сприяє стійкості організму до інфекцій. Крім того, імбир, лимон і мед є джерелами антисептичних та імуностимулюючих компонентів, які додатково підтримають організм у важку хвилину.

Частіше приймайте гарячу аромаванну

Зігрітися після перебування на вулиці, де холодно і сиро, допоможе гаряча ванна з додаванням морської солі та ефірних масел. Так, морська сіль підживить організм необхідними мінералами, а масла, наприклад, хвої, евкаліпта і шавлії (містять токофероли, аскорбінову кислоту і дубильні речовини) ефективні для зміцнення захисних сил організму і боротьби з бактеріями і вірусами.

Так, перед сном наповніть гарячою водою (температура повинна бути комфортною для вас) ванну, додайте в неї 300 грамів морської солі і по 5 крапель ефірних масел.

Зігрівайтеся молоком

Знову ж таки, після того, як ви перемерзли на вулиці, відчуваєте першіння в горлі або "холодок" в грудях, випийте склянку гарячого молока з маслом какао, медом і содою. Цей коктейль пом'якшить і зволожить горло, а також попередить появу серйозних наслідків переохолодження.

Справа в тому, що масло какао завдяки вмісту речовини теоброміну пригнічує кашльовий рефлекс, а вітаміни А, С і Е, що входять до його складу, допомагають підтримати імунітет. Молоко і мед, особливо в тандемі, довго зберігають тепло, тому прекрасно підходять для зігрівання. Крім того, в цих продуктах є корисні для захисних сил організму мікроелементи, вітаміни і амінокислоти.

Сода присутня в цьому напої не просто так. Вона сприяє виробленню захисного слизу, позбавляючи тим самим від сухого кашлю і запобігаючи ймовірності розвитку бронхітів.

Приготувати корисний напій не складно: додайте в склянку гарячого молока чверть чайної ложки масла какао, чайну ложку меду і дрібку соди.

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