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/Здоровий спосіб життя

Лікарі назвали нову страшну небезпеку цукру

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Вживання солодких напоїв і содової збільшує тяжкість симптомів розсіяного склерозу.

Це захворювання є аутоімунним і вражає центральну нервову систему. До такого висновку прийшли фахівці Американської академії неврології, передає EurekAlert!.

Дослідивши дані 135 осіб із розсіяним склерозом, які заповнили харчові опитувальники, вчені дізналися, наскільки раціон харчування кожного учасника був близький до дієти DASH, рекомендованої для профілактики високого кров'яного тиску.

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DASH включає в себе незбиране зерно, фрукти, овочі, нежирні молочні продукти, пісне м'ясо, курку, рибу, а також горіхи і боби.

Згідно з дослідженням, 30 осіб страждали від важкої інвалідності. Результати дослідження показали, що вживання в день 290 калорій у вигляді цукровмісних напоїв збільшувало ризик тяжкої інвалідності в п'ять разів порівняно з тими, хто рідко пив газовану воду, зокрема содову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цукор блокує активність білка, який необхідний для розмноження кишкової мікрофлори, пов'язаної з нормальною вагою і здоров'ям.

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