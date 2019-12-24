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Лікар розповіла, кому не можна пити мінеральну воду

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Прийнято вважати, що мінеральна вода корисна для організму – збагачує його корисними речовинами, шкідливі - виводить, покращує травлення, рятує від нудоти і т.д.

Але як з'ясувалося, мінералку можна пити далеко не всім. Зокрема, відмовитися від деяких її видів варто при гіпертонії, захворюваннях шлунково-кишкового тракту і щитовидки.

Гастроентеролог Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, що мінеральні води діляться на столові і лікувальні. І якщо перший вид води можна пити практично всім (єдина умова – вона повинна бути негазованою), то до лікувальних мінеральних вод потрібно поставитися з особливою обережністю: при відсутності показань вона може спровокувати порушення, а в разі, якщо є ще й протипоказання, відчутно зіпсувати здоров'я.

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Мінеральну воду потрібно пити тільки за призначенням лікаря

Мінеральну воду потрібно пити тільки за призначенням лікаря

Сosmo

"Крім того, навіть якщо у вас і є показання до її вживання, робити це потрібно в суворій відповідності до призначеннь лікаря. Звичайно ж, від одного стаканчика особливої шкоди не буде, але випивши пляшку такої води можна відчути нездужання", - говорить лікар.

Так, хлоридно-натрієва мінералка потрібна пацієнтам із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту (при коліті, гастриті, панкреатиті, холециститі), а також при порушенні обміну речовин, захворюваннях органів дихання (при бронхіті, пневмонії тощо) і збоях в ендокринній системі. А ось повністю відмовитися від неї потрібно при підвищеній кислотності, гіпертонії і схильності до набряків.

Гідрокарбонатно-натрієва мінеральна вода піде на користь знову ж, при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту, а також при підвищеній кислотності, зайвій вазі і ендокринних порушеннях (діабет, гіперфункція щитовидки і ін.). При зниженій же кислотності і гіпофункції щитовидки така вода може спровокувати відчутне погіршення самопочуття.

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Що ж стосується гідрокарбонатних мінеральних вод (багатих хлором, магнієм, кальцієм, калієм, залізом і іншими мікроелементами), пити їх можна при захворюваннях печінки, нирок і жовчовивідних шляхів. Протипоказаннями ж є захворювання серця і цукровий діабет.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, до чого може призвести перевищення добової норми рідини.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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