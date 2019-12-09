Лікарка попередила про смертельну небезпеку бороди

Ось уже кілька років мода на бороду і вуса не вщухає, а навпаки – набирає обертів.

Водночас лікарі попереджають, що цей fashion-атрибут вимагає посиленого догляду за собою, інакше може завдати своєму власникові маси неприємностей зі здоров'ям, зокрема, збільшити ймовірність зараження небезпечними вірусами (наприклад, грипу) або "підкинути" зайвих бактерій.

MedOboz з'ясував, у чому річ.

Борода збільшує ризики захворіти на грип 2plus2

Так, сімейна лікарка Наталія Лобода закликає чоловіків, які люблять відрощувати рослинність на обличчі, особливо ретельно звертати увагу на особисту гігієну. "За бородою і вусами потрібно ретельно доглядати – ще ретельніше, ніж дівчата доглядають за своєю шевелюрою, – зазначає лікарка. – Особливо це стосується епідеміологічного періоду (зима-весна), коли всілякі джерела інфекцій особливо активні".

За її словами, на волосистій частині обличчя осідає в рази більше вірусів і бактерій, що витають у довкіллі. А температура тіла і зволожене диханням тепле повітря створює на бороді прекрасні умови для їхнього розмноження. Тому ризики їх потрапляння в організм і наступного зараження збільшуються в рази.

Лобода нагадала, що нехай грип, який багатьом здається "трохи важчим за застуду", може призвести до тяжких, часто смертельних, ускладнень, як-от складного запалення легень.

Крім первинного зараження, "завдяки" бороді і вусам можна також злягти в ліжко і повторно, практично відразу після відступу симптомів захворювання. Адже якщо гігієна волосяного покриву недостатня, то джерела зараження нікуди не зникають і можуть з легкістю потрапити в дихальні шляхи повторно (з вдихом, перенесенням руками тощо).

Також експертка стверджує, що, крім цих ризиків, борода може стати причиною і інших захворювань. Наприклад, дерматитів, шлунково-кишкових розладів та інших. Знову ж таки, все тому, що в ній накопичуються і прекрасно розмножуються патогенні мікроорганізми.

Тому чоловікам краще не нехтувати доглядом за собою і прислухатися до порад фахівців: щодня вичісувати бороду і вуса і щонайменше раз на два дні промивати їх шампунем (якщо потрібно, використовувати спеціальні бальзами).

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