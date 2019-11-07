Лікар назвала топ найнебезпечніших "корисних" звичок

Піклуватися про своє здоров'я – добре. Але якщо перестаратися з цієї самої турботою, можна нашкодити самому собі.

Терапевт Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, які звички, що більшість вважає корисними, насправді можуть серйозно нашкодити самопочуттю.

Корисні звички можуть виявитися шкідливими Worldofaphorism

Пити кальцій в таблетках

Кальцій потрібен організму – це факт. Він забезпечує міцність опорно-рухового апарату, підтримує здоров'я зубів, бере участь в процесі обміну речовин і ін.

При цьому надходити в організм повинен "натуральний" кальцій, той, що міститься в природних продуктах харчування – молоці, сирі і т.д. Тільки так він буде правильно засвоюватися, а непотрібні залишки – виводитися назовні.

Безконтрольний же прийом препаратів "штучного" кальцію сприяє утворенню каменів у нирках, призводить до появи кальцієвих бляшок на стінках судин і т.д. Адже така речовина вже не виводиться природним шляхом, а накопичується, провокуючи різні збої.

Використовувати антибактеріальні засоби особистої гігієни

Мити руки з антибактеріальним милом, протирати обличчя такими ж серветками і всюди бризкати на руки антисептики - для багатьох це стало непохитним ритуалом.

При цьому настільки ретельна боротьба з бактеріями (по факту - не тільки з поганими, а й хорошими, які потрібні організму) незабаром призводить до пересушення шкіри, появі тріщин і розвитку дерматитів.

Медики наполягають, що для гігієни досить звичайних миючих засобів, а всілякі мила, спреї і серветки "проти мікробів" в повсякденному житті ні до чого.

Використовувати маски-плівки

Часто жінки для догляду за шкірою використовують маски-плівки (для очищення пор, замість пілінгу та ін.). Їх застосування освіжає обличчя, робить його чистішим і світлішим. Однак надмірність у використанні такої косметики (два рази на тиждень і частіше) загрожує появою чутливості шкіри, погіршенням її еластичності, посиленням виділення шкірного жиру і навіть появою небажаної рослинності на обличчі.

Справа в тому, що після більшості таких масок (зняття яких нагадує видалення скотча з шкіри) залишаються мікротравми, а це в свою чергу робить обличчя сприйнятливим до проникнення інфекцій. Крім того, разом з маскою шкіра позбавляється природного захисного шару, від чого починається виділення більшої кількості шкірного сала і з'являються висипання. А ще під час процедури з обличчя видаляється і "пушок", замість якого виростають більш темні і товсті волоски.

Тренуватися щодня

Організму потрібні фізичні навантаження, але помірні. Тому щоденними походами в спортзал ви ризикуєте не поправити самопочуття і поліпшити фігуру, а навпаки, укласти себе в ліжко і набрати зайві кіло.

Так, при тренуваннях не в задоволення, а через силу, як то часто буває після важкого робочого дня, в організмі відбувається викид "стресових" гормонів, а це надалі може привести до збою обміну речовин. Крім того, завзяття займатися спортом щодня будь-якою ціною, можуть привести до синдрому хронічної втоми, при якому ви вже просто будете не в змозі тренуватися зовсім.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про правильні звички здорових людей.

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