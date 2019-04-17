Лежати в ванні шкідливо для здоров'я: лікарі назвали небезпеку

Довге знаходження в гарячій ванні прискорює процес старіння, а щоденне використання мочалки збільшує ризик мікротравм шкіри.

Про це заявив доктор Василь Фролов, зазначивши, що не рекомендується довше п'яти хвилин приймати гарячі ванни, температура яких до 40 градусів, передає Life.

"У ванні з водою до 35 градусів можливе перебування до 15 хвилин. При використанні ванни більш цього часу збільшується ризик негативного впливу на серце і судини, для шкіри теж шкідливо тривале перебування в гарячій воді - швидше йде процес старіння", - сказав він.

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Фролов додав, що мікротравми шкіри від мочалок і скрабу ведуть до її сухості, а також збільшують ризик дерматологічних захворювань.

За його словами, при нормальній жирності волосся в середньому потрібно мити голову двічі на тиждень. Щоденне ж миття пересушує шкіру і призводить до проблем з нею.

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