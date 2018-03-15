Легкий спосіб кинути курити: 9 простих кроків

Про шкоду куріння знають всі, і самі курці можуть прочитати цілу лекцію про шкоду сигарет. Однак попрощатися з цією звичкою поспішає не кожен курець через низку причин.

Але якщо ви нарешті вирішили кинути курити, внесіть невеликі корективи в свій спосіб життя. Це допоможе вам протистояти спокусі потягнутися за запальничкою.

Налаштуйтеся на позитив

Нехай попередні спроби кинути палити не увінчалися успіхом - не впадайте у відчай. Цього разу у вас все вийде - переконайте себе в цьому. Вірте в свою перемогу над сигаретами і заздалегідь радійте, що ви виявилися сильнішими.

Будьте суворі з собою

Якщо ви вирішили кидати - кидайте раз і назавжди. Ніяких "ну я тільки одну", "ну це ж вечірка", "я перенервував і мені потрібно заспокоїтися" і т.д. Все це відмовки. Насправді, якщо ви знову візьмете сигарету в руки, всі старання будуть перекреслені.

Перегляньте раціон

Американські вчені довели, що після деяких продуктів процес куріння здається більш приємним (зокрема, після м'яса), а деякі роблять його просто огидним (так можуть сир, фрукти і овочі).

Тому на деякий час відкоригуйте свою дієту так, щоб всі продукти з раціону викликали відразу до сигарет.

Пийте правильні напої

Також, як і їжа, напої можуть впливати на сприйняття куріння. Так, алкоголь, кава, кола і чай покращують смак сигарет, і провокують бажання покурити. А ось сік і вода навпаки, відбивають бажання зайвий раз дістати отруту з пачки.

Складіть графік нападів бажання закурити

Найчастіше жага закурити триває не більше п'яти хвилин і прив'язується до певних дій - після їжі, під час перерви, за чашкою кави та ін. Складіть графік таких нападів і відстежуйте його. З настанням години Х займіть себе чимось більш цікавим або підіть туди, де курити не можна.

Посперечайтеся з близькими

Якщо хтось із ваших близьких курить і теж хоче кинути, побийтесь об заклад з ним на щось вагоме для вас і для нього. Предметом спору повинна стати повна відмова від сигарет. Це послужить додатковим стимулом залишити шкідливу звичку в минулому.

Більше активності

Дослідження показали, що фізичне навантаження перебиває тягу до куріння. Тому кожен раз, коли хочете закурити, присідайте, стрибайте, віджимайтеся тощо.

Тримайтеся компанії без курців

Де б ви не були, намагайтеся триматися в стороні від людей, що палять. Так ви позбавите себе зайвої спокуси взяти в руки сигарету і не будете дихати небезпечним димом.

Скористайтеся замінниками

Нікотинозамінна терапія може подвоїти ваші шанси на успіх. Жуйка, пластир, льодяники, таблетки та ін. допоможуть утамувати жагу прийняти порцію нікотину, при цьому врятують від сигарет.

Раніше "МедОбоз" розповідав про те, як змінюється організм після відмови від сигарет.