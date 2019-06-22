Легкий секс і трав'яний чай: 10 порад, які допоможуть добре виспатися

З 10 години вечора до півночі в організмі людини виробляється основна доза гормону мелатоніну. Саме тому потрібно лягати спати не пізніше 22:00.

Цікавими секретами якісного сну поділився в ефірі ObozTV президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація медицини сну", сомнолог Юрій Погорецький. Ці 10 правил допоможуть спати міцніше і висипатися краще.

1. Дотримуватися режиму: 8 годин сну, з 22:00 до 6:00.

"Якщо хтось не встиг доспати, можна днем доспати годинку. Загальна формула сну – 8 годин. Але якщо не вдалося – то 7 + 1", – пояснив експерт.

2. Не вживати кофеїн після 13.00.

"Кофеїн в другій половині дня обмежуємо. Кока-кола, пепсі-кола, чорний і зелений чай теж містять в складі кофеїн. Тому переходимо на трав'яні чаї. Лугові, карпатські, обліпиховий чай", – порадив Погорецький.

3. Нівелювати стреси.

Сомнолог звернув увагу, що в цілому стреси – це нормально, і вони повинні бути. Але необхідно стежити, щоб вони не переходили в хронічний стрес.

4. Цінувати і поважати сон кожного члена сім'ї.

Якщо у кого-то в сім'ї нічні чи добові чергування, необхідно забезпечити людині можливість повноцінно висипатися в її вільний час.

Також Погорецький порекомендував тим, хто страждає від хропіння, обов'язково звернутися до фахівця: адже вони не тільки ставлять під загрозу своє здоров'я, але і не дають поспати близьким.

5. Прибрати зі спальні телевізори, планшети та інші гаджети.

"Сині екрани телевізорів, комп'ютерів, смартфонів та інших гаджетів на 40% вбивають вироблення мелатоніну", – пояснив він.

6. Набиратися позитивних емоцій днем.

"Побільше кохання у сім'ї. Всім рекомендую: 20 обійм, 20 поцілунків на день", – поділився Погорецький.

7. Вести щоденник сну.

В цьому щоденнику фахівець порадив фіксувати і аналізувати якість свого сну. Наприклад, визначити, що завадило виспатися, і згодом усунути цю причину.

8. Збагатити раціон їжею, багатою на триптофан.

Триптофан – амінокислота, з якої вночі виробляється мелатонін.

Погорецький перерахував найбільш багаті триптофаном продукти: чорна ікра, голландський сир і м'ясо індички. Крім того, за його словами, можна випити келих червоного сухого вина – це "природний адаптоген".

9. Займатися перед сном "легким сексом".

"Ванна перед сном – тепла. Любов перед сном – тантрична. Легкий секс. Без фізичних навантажень, перевантажень. Ніяких змагань не влаштовуйте. Ініціативний – це з ранку, коли працює кортизол", – розповів він.

10. Спати в темряві і тиші.

"Мелатонін любить спокій, тишу, темряву. Тому штори закриті, в кімнаті темно і тихо. Температура бажано – не більше 20 градусів", – підвів підсумки сомнолог.

Кохання в сім'ї – одна із запорук міцного сну sleepcouncil.org.uk

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