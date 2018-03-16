Кому скільки: норма сну по віковим групам

Здоровий сон - запорука гарного самопочуття і настрою.

Сьогодні в світі відзначається день сну. І до ціїєї дати варто нагадати, скільки потрібно спати в різному віці, щоб сон дійсно був корисним, пише МОЗ.

Отже:

Новонароджені до 3-х місяців - 14-17 годин - в цьому віці малюки тільки вчаться жити поза маминого животика, і сон їм потрібен, щоб організм швидше зміцнів.

Немовлята від 4 місяців до року - 12-16 годин. Малюки витрачають багато енергії і сил (стрімко ростуть, знайомляться з навколишнім світом), тому потрібен час на відновлення.

Малятка 1-2 роки - 11-14 годин. Причина така ж - інтенсивне зростання і знайомство з навколишнім світом.

Діти-дошкільнята 3-5 років - 10-13 годин (з них денний сон близько 1,5-2 годин). Діти в цьому віці дуже активні і сприйнятливі, тому вимагають відпочинку, навіть коли противляться і відмовляються спати.

Діти шкільного віку 6-12 років - 9-12 годин. Щоденні заняття в школі і додаткові секції і тренування дуже стомлюють, тому організм потребує багато відпочинку, часто - навіть вдень.

Підлітки 13-18 років - 8-10 годин. Це період статевого дозрівання і колосальних змін в організмі. Тому повноцінний сон - це один з основних застав здоров'я.

Дорослі від 18 років - 7-9 годин. Організм вимагає різного часу відпочинку в залежності від графіка і ступеня фізичних навантажень. Тому потрібно в першу чергу прислухатися до власних відчуттів.

Раніше "МедОбоз" ділився секретами того, як скоріше заснути.