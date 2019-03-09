Кава і чай не замінять: Супрун розповіла, як пити воду правильно

Воду варто пити відразу ж після відчуття спраги, що й повинно визначати денну норму вживання рідини.

Про це на сторінці в Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона підкреслила, що 8 склянок води, які людина повинна випити протягом доби, — міф.

"Навіть кілька ковтків води врятують нас від зневоднення. Воно викликає поганий настрій, зниження уваги, пам'яті та підвищує ризики запору. Тому напоготові завжди слід мати питну воду... Якщо ви відчуваєте сухість у роті, невелике запаморочення або втому — швидше за все це спрага", — написала Супрун.

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В.о. міністра також додала, що чай або кава не замінюють чисту воду, оскільки вона переносить поживні речовини, виводить з тіла продукти обміну й змащує суглоби.

"Часто каву і чай хочеться підсолодити цукром або смакотликом. А це — зайві калорії і додатковий цукор, що для нас шкідливо", — зазначила вона.

"Але варто бути обережним і не пити з однієї пляшки ні з ким, крім виняткових ситуацій. Зі слиною передаються бактерії, що викликають біль у горлі, віруси грипу, свинки, застуди та інших хвороб. Тому не пийте з однієї пляшки з незнайомими людьми, і не пийте з неї повторно, якщо ви поділилися водою з кимось", — попередила Супрун.

Нагадаємо, раніше з'ясувалася небезпека фільтрованої води, яка позбавляється всіх мікроелементів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через широке поширення суперінфекцій уряд України затвердив Національний план дій із боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Уляна Супрун пояснила, які зміни чекають українців.

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