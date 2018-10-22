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/Блоги - Здоровий спосіб життя

Діляра Лєбєдєва
Діляра Лєбєдєва
Лікар-ендокринологВсі статті автора

Как надолго сохранить молодость и здоровье?

1.5тЧитати матеріал російською

3 совета для здоровья.

1. Осознанность

Под этим я понимаю, что я трезво и критически отношусь возникающим проблемам со здоровьем. Напомню, что наш организм, как любой автомобиль, требует регулярного ТО. Обращайте внимание на малейшие неполадки и своевременно их устраняйте. И чем старше автомобиль, тем проблем будет все больше.

Я осознаю это и потому все время стремлюсь изучать и применять новые для меня методы поддержания здоровья. Не бездумно отдавая дань моде, а тщательно взвешивая все за и против. Получается, что я, как механик, все время подкручиваю-подвинчиваю расшатавшиеся гайки. И это нормально!

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2. Регулярность.

Это частая беда многих. Обычно начинают за здравие, а затем очень быстро сдуваются и теряют мотивацию. Делают все нерегулярно, не видя быстрой отдачи и каких то результатов. А порой этих результатов внешне не видно, но они все равно есть. Например, какой быстрый результат вы можете оценить при приеме витамина Д?

Никакой. Вы только через год можете заметить, что оказывается в сезон гриппа вы ни разу не болели. Или при занятии спортом результат может быть виден только к 6 месяцу регулярных тренировок, а многие уже через 2-3 месяца ожидают соревновательной фигуры фитнессистки.

Или большую часть жизни ложились спать заполночь, а за 2 недели хотят восстановить циркадные ритмы гормонов, ложась вовремя. Так не бывает!

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3. Инвестиции.

И это не только про деньги. Я про время и внимание к себе - это тоже инвестиция. Мы часто забываем о себе... Здоровье нам дается с рождения, как дар. А как мы обычно относимся к тому, что получили бесплатно? Как само собой разумеющееся - не ценим. Чтобы поддерживать здоровье нужно вкладываться и чем старше, тем больше (вспомните про машину).

Перестаньте относится к этим вложениям как к тратам. Трата означает использование денег впустую, тогда как инвестиция - это выгодное вложение в ваше будущее. Расходы (деньги и время) на здоровье и спорт должны быть первым пунктом в статье расходов. Иначе без здоровья некому будет выплачивать ипотеку, кредиты и поднимать детей...

Читайте на OBOZREVATEL, 10 шагов к молодости.

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Автор
Діляра Лєбєдєва Діляра Лєбєдєва
Джерело
Джерело:Диляра Лебедева
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