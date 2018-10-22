УБЕРИТЕ ОТ ЭКРАНОВ СЛАБОНЕРВНЫХ И БЕРЕМЕННЫХ!!!

В предверии холодов и зимы провел сегодня две тренировки с отработкой зимнего дыхания.

Сделайте звук потише и убедитесь, что рядом нет собаки, а то они обычно пугаются.

Такое необычное дыхание - это мое ноу-хау. Позволяет бегать и очень активно дышать холодным воздухом. Предел, на котором проверял, было минус 12-14 в течении недели, при более холодной погоде не бегал, потому, что риск того не стоит. А вот при указанной температуре было еще комфортно.

Фишка заключается в том, что звук создается при задействовании "грудного резонатора" с последующим пропуском воздуха через голосовые связки. То есть сам "медвежий рык" рождается в груди, а не за счет напряжения голосовых связок. Отнюдь, правильный "рык" возможен ТОЛЬКО при расслабленных голосовых связках.

Что это дает? Это дает достаточную ВИБРАЦИЮ в легких, бронхах и горле для того, чтобы проталкивалась кровь и лимфа через мельчайшие сосуды.

Дело в том, что при понижении температуры, под действием законов физики, сосуды сужаются и усложняется проходимость по мельчайшем из них крови и лимфы. Это, в последствии, может привести (и чаще всего приводит) к воспалительным процессам в легких, бронхах и горле.

Данная необычная техника дыхания опробована мной в течении уже десяти холодных зим подряд и НИ ЕДИНОГО РАЗА я не заболел. Да, иногда был короткий кашель при беге на минус десяти и холоднее, но это только на минуту во время приема душа после пробежки.

Единственный нюанс, который порой доставляет хлопоты при беге на морозе - это пересыхание кожи в уголках губ, потому что во время бега приходится иногда сплевывать слюну и каждый раз нормально протирать уголки губ не получается... Надо бы попробовать наносить крем. Не люблю кремы)

Новини Вся правда о пробежках

Важной особенностью такого дыхания является то, что оно идеально подходит для такой техники бега, когда на второй половине и особенно под завершение пробежки дыхание становится ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ интенсивным!

По правде говоря, когда под конец несешься как олень и дышишь словно загнанный конь-тхеквандист (отрабатывающий хлесткие прямые удары с каждым выдохом), то воздух совершенно не успевает согреться в легких и на выходе обогреть ткани горла... Да, это так.

Все решает вибрационный эффект. С помощью такого хитрого приема мы заставляем ткани вибрировать, превращая их в вибро-насосы, выполняющие присасывающую и нагнетательную функции. Заодно и распугиваем снующих туда-сюда собак и алкоголиков.

Это кажется забавным и несерьезным, но вспомните: как раньше мы воспринимали людей, которые посреди теплого лета появлялись то тут, то там в спортивных костюмах "на серьезных щах" и с лыжными палками в руках! А сейчас - если кто-нибудь в них "тыкнет" пальцем, то ему быстро растолкуют "за Сашку", т.е. про "скандинавскую ходьбу".

Сегодня мы бегали с уже хорошо известными вам Аней и Димой Кит, а также с Антоном, который преисполнен любознательности (за что от меня большой респект) в области всего, что связано с бегом, в т.ч. и оздоровительным.

Всем здоровья, солнца, теплой осени, любви, секса и мира! Аминь!

Пэ. Эс. Кстати, после нашей пробежки с Аней и Димой к нам обратился мужчина (который прервал ролик), ставший свидетелем нашего обучения и необычного дыхания. И хотя его вопрос не был напрямую связан с техникой, но относился к ней косвенно, чем я не замедлил воспользоваться и рассказал в двух словах о технике, потом мы добавились в друзья в фб и, возможно, побегаем в ближайшем будущем.

Вывод: данная техника, ко всему прочему, еще и привлекательна!

Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алине Жанасовой за поддержку, эмоции и вдохновение! Ты прекрасна!)