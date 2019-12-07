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/ Здоровий спосіб життя

Їсть кожен: улюблені продукти виявилися причиною раку і цирозу

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Шоколад, мармелад і різна випічка можуть привести до раку прямої кишки і цирозу печінки.

Про це виданню Focus.de розповів німецький гастроентеролог професор Томас Фрилінг. Він назвав список продуктів, які завдають шкоди слизовій оболонці кишківника.

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На думку фахівця повністю виключити з раціону варто майонез і маргарин. Також необхідно скоротити споживання ковбасних виробів і копченостей. Якщо вживати їх раз на тиждень, вони не завдадуть ніякої шкоди організму.

Випічка і шоколад небезпечні для здоров'я

Випічка і шоколад небезпечні для здоров'я

goodfon.ru

Фрилінг зазначив, що банани, варена картопля, фруктове пюре і квашена капуста, навпаки, захищають слизову кишківника.

Гастроентеролог попередив, що неправильне харчування протягом довгого часу може призвести до хронічного запалення кишківника, цирозу печінки та раку прямої та ободової кишки.

Як писав OBOZREVATEL, Супрун повідомила, що цукор краще замінити фруктами, а не медом, патокою, фруктозою, коричневим цукром, кленовим або агавовим сиропом.

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Автор
Карина Бондаренко
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