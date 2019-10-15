IQOS и glo безопаснее обычных сигарет?

IQOS от Philip Morris International и glo от British American Tobacco представляют собой устройства для нагревания табака без горения. Они были созданы для желающих избавиться от курения и снизить шансы заболеть раком легких.

На сегодня имеется много научных доказательств того, что IQOS не является менее вредной альтернативой обычных сигарет. (читайте тут: https://bitly.su/WoJ3ny, https://bitly.su/2btFek8, https://bitly.su/6ToRS7SJ).

Что известно об IQOS и glo:

Используют технологию, отличающуюся от электронных сигарет.

В них используется настоящий табак. Идея этих устройств заключается в том, что они позволяют пользователям испытать то, что выглядит и ощущается как курение обычной сигареты без вдыхания вредных смол.

Устройства не были одобрены.

Как заявляет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), несмотря на то, что его решение "разрешает продажу табачных изделий в Соединенных Штатах, это не означает, что эти продукты безопасны или" одобрены".

Компания подала заявки в FDA на получение двух различных разрешений регулирующих органов: одно для того, чтобы рекламировать IQOS как новый табачный продукт, другое – чтобы продавать этот продукт как менее вредный, чем другие табачные изделия. Решение FDA относится к заявке на продажу (читайте последний абзац тут). Агентство не решило, может ли устройство продаваться как менее вредное по сравнению с другими табачными изделиями.

IQOS Иллюстрация

Устройства для нагревания табака не оказались безопаснее сигарет.

Производители утверждают, что их табачные продукты менее вредны, чем сигареты, потому что, когда табак горит или сгорает, он производит более 7000 химических веществ, которые содержатся в сигаретном дыме.

Philip Morris International утверждает, что IQOS менее токсичен, чем сигареты, однако исследования показывают, что, хотя использование этого устройства может понижать уровни некоторых токсинов, чем традиционные сигареты, оно подвергает курильщиков воздействию других вредных веществ и повышает риски заболеваний, которые не связаны с обычными сигаретами (например, негативно влияют на печень).

Компания British American Tobacco приводит результаты своих клинических испытания, согласно которым, при использовании устройства glo воздействие вредных дымовых химикатов существенно снижается, в некоторых случаях до уровня, сравнимого с тем, что наблюдается у курильщиков, которые бросили курить полностью. Однако ВОЗ осуждает вводящий в заблуждение маркетинг компании и не признает продукт как менее безопасный.

glo Иллюстрация

Их популярность среди молодежи растет

Исследователи Truth Initiative (крупнейшей некоммерческой организации общественного здравоохранения) обнаружили, что IQOS может понравиться молодежи и молодым людям из-за маркетинга, который изображает продукт как "сложный, высокотехнологичный и вдохновляющий" и "изящный, эксклюзивный товар, похожий на iPhone".

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