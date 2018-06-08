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Олена Чернявська
Олена Чернявська
Майстер-тренер з фітнесу, автор навчальних програм за напрямками "Фітнес" і "Фейсфітнес"Всі статті автора

Идеальная тренировка для женщин

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Я обожаю пилатес и считаю его идеальным направлением для женщин. Не хочу обижать другие направления, но это мой выбор.

Объясню по чему:

Осанка: пилатес задействует глубокие мышцы, мышцы-стабилизаторы, которые составляют "корсет" для правильной осанки.

Гибкость: упражнения помогают улучшить мобильность всего позвоночника и суставов, повышают эластичность мышц.

Стройность: упражнения на баланс помогают задействовать сразу несколько групп мышц и вовлечь в работу мышцы стабилизаторы. В сочетании с глубоким дыханием – это идеальный способ запустить процесс жиросжигания.

Формы: Джозеф Пилатес, тот, кто его собственно говоря придумал, выделил "Центры силы" - живот, бедра и ягодицы, поэтому большая часть упражнений на них и рассчитана. Разве не это ли самые "проблемные" женские места?

И наконец, интимная чувственность: мышцы "силового центра" пилатеса (ягодицы, мышцы бёдер тазового дна и крестца) укрепляются, насыщаются кислородом, активизируется кровообращение в области таза, уходят зажимы, что повышает чувствительность "интимной зоны" и улучшает репродуктивную функцию.

Вообще, даже несколько упражнений из пилатес могут серьёзно изменить фигуру, сделать её подтянутой, гибкой, а мышцы более крепкими.

Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Олена ЧернявськаОлена Чернявська
Тема
жіноче здоров'я
Об'єкти
Фітнесздоров'яжінки
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