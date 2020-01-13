Худнемо після свят: дієтолог поділилася ефективною порадою

Експерт поділилася ефективним покроковим планом для тих, хто хоче самостійно почати худнути після новорічних свят.

Дієтолог Альбіна Коміссарова рекомендує для початку зрозуміти, що зниження ваги це не тортури і не позбавляє вас смачної їжі, передає РБК Україна.

Ставте собі реальні цілі. За словами дієтолога, ми не можемо вплинути на те, щоб скинути 10 кг на місяць, а не 2-3, іноді навіть якщо будемо голодувати. Нехай будуть цілі, виконання яких залежить від нас: їсти 5 овочів і фруктів на добу, пити достатньо рідини, засипати без гаджетів і тд.

Накидайте приблизний план харчування на тиждень: не меню. Коміссарова рекомендує такий приблизний план: сніданок, перекус, обід, вечеря, з чого складатиметься, що плануєте обмежити, які порції і в якій кількості. Не забудьте про улюблені продукти і страви. У супермаркеті купуйте те, з чого будете готувати. Подбайте про готові перекуси, що візьмете з собою, радить експерт.

Схуднення ivona.bigmir.net

Вирішіть, який оберете вид фізичної активності. Дієтолог рекомендує купити абонемент, домовитися з подругою, скачати відео з вправами або додаток на телефон, почати більше ходити пішки - ставити реальні цілі.

Знайдіть мотивацію. Якусь подію, гарну сукня або навіть фотосесію у білизні. Поговоріть з родиною, поясніть, як вам це важливо, попросіть підтримки. Розкажіть всім, що худнете - буде більший стимул не зірватися, впевнена експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дієтолог Вікторія Кляуз пояснила, чому правильне харчування приносить деяким мінус 5 кг за два тижні, а інші втрачають за цей час не більше 1 кг.

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