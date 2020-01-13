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Худнемо після свят: дієтолог поділилася ефективною порадою

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Експерт поділилася ефективним покроковим планом для тих, хто хоче самостійно почати худнути після новорічних свят.

Дієтолог Альбіна Коміссарова рекомендує для початку зрозуміти, що зниження ваги це не тортури і не позбавляє вас смачної їжі, передає РБК Україна.

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Ставте собі реальні цілі. За словами дієтолога, ми не можемо вплинути на те, щоб скинути 10 кг на місяць, а не 2-3, іноді навіть якщо будемо голодувати. Нехай будуть цілі, виконання яких залежить від нас: їсти 5 овочів і фруктів на добу, пити достатньо рідини, засипати без гаджетів і тд.

Накидайте приблизний план харчування на тиждень: не меню. Коміссарова рекомендує такий приблизний план: сніданок, перекус, обід, вечеря, з чого складатиметься, що плануєте обмежити, які порції і в якій кількості. Не забудьте про улюблені продукти і страви. У супермаркеті купуйте те, з чого будете готувати. Подбайте про готові перекуси, що візьмете з собою, радить експерт.

Схуднення

Схуднення

ivona.bigmir.net

Вирішіть, який оберете вид фізичної активності. Дієтолог рекомендує купити абонемент, домовитися з подругою, скачати відео з вправами або додаток на телефон, почати більше ходити пішки - ставити реальні цілі.

Знайдіть мотивацію. Якусь подію, гарну сукня або навіть фотосесію у білизні. Поговоріть з родиною, поясніть, як вам це важливо, попросіть підтримки. Розкажіть всім, що худнете - буде більший стимул не зірватися, впевнена експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дієтолог Вікторія Кляуз пояснила, чому правильне харчування приносить деяким мінус 5 кг за два тижні, а інші втрачають за цей час не більше 1 кг.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
схуднення
Тег
схуднення
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