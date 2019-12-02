Хронічна втома: причини і шляхи вирішення

Я зараз торкнуся непростої теми: хронічна втома, вигорання, відсутність сил і енергії. Хто з цим стикався?

Правильно, практично кожен, якщо бути точним – кожен другий скаржиться на те, що у нього завал на роботі, чоловік/дружина не розуміють, сил немає ні на що, відображення в дзеркалі не радує і взагалі "за що це мені?"

Мозок людини дуже ледачий і витрачати просто так енергію йому звичайно ж лінь. Ось він і включає тумблер економрежиму і збереження своєї нервової системи, а замість цього ми отримуємо одні скарги і погане самопочуття.

Як з цим боротися?

Та ніяк. Просто вам потрібно в голові прийняти рішення, що так більше жити не можна і треба щось змінювати! Якщо ви хочете чогось нового: інший стан здоров'я, зовнішність, аналізи, оточення, значить потрібно робити те, чого ніколи не робили – нове!

Хронічна втома Ілюстрація

Насправді, це не так просто. Прийняти рішення, звалити всю відповідальність за СВОЄ ж життя, під силу далеко не кожному! Почати рекомендую з простих кроків: записатися до психолога або самостійно запитати себе "для якого нового досвіду мені це?" І подумати.

З хронічної втоми вийти можна! Як говорила моя улюблена вчителька в 5-му класі: "Хто хоче – шукає можлівостi, хто не хоче – шукає причини".

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