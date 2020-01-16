Холодно і дні короткі: коли час приймати вітаміни

Прийшла зима і тут всі стали хворіти. Шкіра стала тьмяною, волосся ламким, ще й депресія накотилася.

Пора пити вітаміни?

Почнемо з того, що авітаміноз в наш час велика рідкість. І взимку, і влітку на полицях магазинів велика кількість будь-яких продуктів, в тому числі овочів і фруктів, ніяких проблем і дефіцитів немає.

У холодну пору року знижується опір організму до інфекцій, в зв'язку з чим ми частіше хворіємо. Але не від холоду, а від вірусів і бактерій!

Що далі?

Холоднішає, вмикають опалення, в приміщенні висока температура і низька вологість, на вулиці мінус і сильний вітер. В результаті – суха шкіра і волосся, поганий колір обличчя.

П'ємо вітамінки?

На сьогоднішній день ЖОДНА міжнародна організація не рекомендує повсюдний прийом полівітамінів.

Але щось потрібно?

Вітамін D в профілактичній дозі 600-800 МО (можна 1000 МО) на добу. Омега-3, якщо ви не вживаєте рибу і горіхи.

Ілюстрація

А як зрозуміти, що мені вистачає вітамінів?

Серйозні дефіцити дуже рідкісні і проявляються яскравою клінікою, ви це не пропустите. Аналіз волосся на мікроелементи не має доказової бази і не повинен використовуватися в клінічній практиці, так як немає чітко встановленої норми показників, плюс недолік елементів у волоссі не говорить про нестачу ъх в тканинах.

Що ж робити?

Профілактувати хвороби загартовуванням, заняттями спортом, здоровим і різноманітним харчуванням, відмовитися від куріння і обмежити кількість алкоголю.

Зволожувати шкіру, купити додому зволожувач.

Вакцинуватися.

Приймати вітамін D.

Відвідувати лікаря, якщо вас щось турбує.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся