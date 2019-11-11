Голяка на холоді: лікар розповіла, як правильно спати, щоб висипатися

Втома вранці і бажання кинути будильник в безодню ... Такі відчуття напевно знайомі багатьом, особливо восени, чи не так?

Сімейний лікар Наталія Лобода пояснює таке явище тим, що хто багато відходить до сну не зовсім правильно, не даючи тілу і мозку повноцінно відпочити. А з настанням холодів, коли організм витрачає більше енергії на підтримку нормальної температури, втома відчувається набагато сильніше. Тому потрібно внести невеликі корективи, щоб вранці відчувати себе відпочив і бадьорим.

MedOboz дізнався кілька секретів, які допоможуть вам спати міцніше і якісніше.

Виспатися Sobinam

Залиште сигарети і коньяк

Здавалося б, чарка коньяку (віскі, текіли і т.д.) і сигарета перед сном розслаблюють і прискорюють процес засинання. Однак це ілюзія. Насправді і те, і інше (а разом - з подвійною силою) значно скорочують фази сну, які відповідають за сновидіння і глибокий сон. Виходить, що ви ніби як і спите протягом необхідного часу, але при цьому поверхнево, абсолютно не відпочиваючи.

Тому кидайте ці згубні "релаксируючі" звички, і ось побачите, вже після першої-другої ночі ви відчуєте зовсім інший стан.

Засинайте без книг і фільмів

Будь-яка інформація, яка надходить в мозок перед сном, змушує його активно включатися в роботу, переварюючи побачене або почуте (процеси відбуваються навіть коли ви спите). Тому якщо хочете почитати книгу або подивитися фільм, робіть це за пару годин до сну, щоб мозок встиг обробити інформацію і "заспокоїтися".

Тим більше відкладіть в сторону гаджети. Вчені говорять, що синє світло дисплеїв і моніторів збуджує нервову систему і збиває біоритми, від чого процес засинання може затягнутися.

Поставте думки на паузу

Лягаючи в ліжко, навчитеся повністю відключатися від розбурхують думок – часто саме вони заважають заснути і якісно спати. Так, постарайтеся рахувати овець, малюючи їх в своїй голові, в думках малюйте карту мрії, уявіть, що ви перебуваєте там, де найбільше хотіли б опинитися (наприклад, на березі океану) і т.д. Головне, не думайте про "тут і зараз".

Спіть голяка

Звільніть тіло від зайвого одягу – дайте йому вільно "дихати" і розслабитися. Справа в тому, що піжами, білизна і т.д. сковують рухи і подразнюють шкіру, від чого сон може бути більш чутливим.

Зменшіть температуру

Вчені вже давно з'ясували, що комфортна температура для сну – 20-21 градус. Тому ідея нагрівати кімнату до більш високих температур не дуже вдала. Справа в тому, що під ковдрою температура буде ще вище (близько 29-35 градусів), від чого організм почне активно запускати процеси терморегуляції, що на якості сну позитивно вже точно не відіб'ється.

Раніше OBOZREVATEL ділився методиками, які допомагають швидко прогнати безсоння.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!