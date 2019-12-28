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Головний біль "на погоду": лікарка розповіла, як від нього позбутися

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Комусь перепади температури завдають лишень незручностей у питанні вибору одягу й взуття, а комусь вони заподіюють справжніх мук, провокуючи появу головного болю, сонливості й постійної слабкості.

"Найчастіше метеозалежність з'являється в пацієнтів, у яких вже є деякі збої в організмі, зокрема порушення кровообігу в головному мозку (може бути пов'язано, наприклад, з атеросклерозом судин або травмами хребта), порушення на рівні нирок або печінки тощо. Тому гостра реакція на зміни погоди є вагомою підставою для звернення до лікаря й проходження діагностичних процедур", – розповіла MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко.

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В разі частих головних болях потрібно обов'язково звернутися до лікаря

АиФ

Тому експертка не рекомендує пригнічувати неприємні симптоми потужними знеболювальними препаратами, а якомога швидше знайти час на якісне обстеження. Водночас і мужньо терпіти неприємні стани не варто. Спробуйте впоратися з ними за допомогою засобів, які запропонувала фахівчиня.

Пийте настоянку женьшеню

Щоб організму було простіше підлаштовуватися до погодних гойдалок, вранці після сніданку вживайте фітопрепарати-адаптогени, як-от настоянку женьшеню (суворо дотримуйтесь інструкції).

У цій рослині містяться фітостерини, жирні кислоти, а також ефірні олії й інші активні компоненти, які допомагають нормалізувати артеріальний тиск і густину крові, а також позитивно впливають на стан судин.

В разі слабкості й сонливості розсмоктуйте шматочок шоколаду

Відчувши слабкість і запаморочення, з'їжте один-два шматочки темного шоколаду. Завдяки какао й цукру він забезпечить організм "швидкими" вуглеводами, які миттєво перетворяться на енергію та допоможуть підбадьоритися.

Їжте більше цитрусових

Намагайтеся щодня спожити кілька плодів цитрусових: мандарини, грейпфрути, апельсини тощо. У цих фруктах міститься багато вітаміну С, який сприяє розрідженню крові й поліпшенню кровоплину, а також сприяють виведенню з організму зайвої рідини, тому головний біль і запаморочення турбуватимуть вас менше.

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Робіть дихальну гімнастику

Для поліпшення стану й позбавлення від неприємних симптомів регулярно робіть дихальні вправи. Бажано повторювати їх вранці та ввечері, а також якщо відчуваєте, що вас "накриває" біль і дратівливість.

Так, на два рахунки зробіть неглибокий вдих, на п'ять рахунків – повільно видихніть, втягуючи живіт. Повторіть таку вправу 7-10 разів.

Потім на чотири рахунки зробіть дуже глибокий вдих, на вісім – максимально видихніть. Також повторіть все щонайменше 5 разів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як харчування впливає на появу головних болів.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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