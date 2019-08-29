Головні помилки при схудненні: як їх не допустити

Дієтолог Олена Кален розповіла про головні помилки при зниженні ваги.

На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, як їх не допустити:

Помилка №1 – голодування. Коли ми переходимо на воду, починаємо відволікати свої думки про їжу, тобто ігноруємо голод. Якщо організм відчуває голод, завжди потрібно приймати їжу. Тіло завжди сигналізує про голод в той момент, коли йому потрібні поживні речовини, коли закінчується матеріал для будівництва нових клітин.

Помилка №2 – низькокалорійна їжа. Коли замість того, щоб їсти повноцінну корисну їжу людина переходить на низькокалорійну в надії, що саме це допоможе їй схуднути. Ваше завдання з'їсти будь-який продукт тільки, щоб вгамувати голод. Саме таке харчування корисне для вашого організму.

схуднення 24 канал

Помилка №3 – гонитва за швидкістю зниження ваги. Бажання скинути вагу швидше завжди йде від голови, тіло не може стрибнути вище своїх можливостей. Якщо це ігнорувати і свідомо відмовлятися від їжі, коли ви голодні, зниження ваги не відбудеться. Організм, навпаки буде накопичувати калорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кален раніше розповіла, що для створення красивого рельєфу тіла найкраще підходять силові вправи, які можна робити з власною вагою або спортивним інвентарем.

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