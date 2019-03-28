Є в чіпсах та сухариках: Супрун розкрила правду про відому харчову добавку

Глутамат натрію, а точніше його надмірне споживання, може завдати шкоди здоров'ю.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, зазначивши, що ця поширена харчова добавка у деяких людей викликає жах.

"Численні дослідження показали, що від глутамату натрію дійсно може бути недобре, але тільки чутливим до нього людям. Загалом він безпечний у досить високих дозах, адже ми самі створюємо глутамінові кислоти", — написала вона.

"Він є в складі так званої "сміттєвої їжі" — в чіпсах, сухариках або розчинних супах. Така їжа малопоживна, не містить клітковини, вітамінів або необхідних нам корисних речовин. Все, що ми з нею отримуємо — калорії й інтенсивний смак, який збільшує бажання їсти цю їжу ще", — зазначила в. о. міністра.

ecology.md

За словами Супрун, глутамат натрію в їжі — це вільний глутамат, не пов'язаний із білками, він швидше проникає в кров, тому його концентрація різко зростає, через виникнення таких піків чутливим людям може стати зле. Водночас природний глутамат їжі, який є в помідорах, грибах або курятині, пов'язаний із білками, проникає в кров поступово без різкого збільшення.

"Ще одна небезпека — вміст натрію. Його надлишок підвищує тиск, шкодить роботі нирок, серця і судин. Тому людям із серцево-судинними хворобами варто уникати не тільки солоної їжі, але й усього, що має багато натрію, зокрема глутамату натрію", — додала в. о. міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у список найбільш шкідливих продуктів для людини входять сосиски, напівфабрикати і консерви.

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