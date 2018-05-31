Гинуть сотні тисяч некурящих: Супрун розкрила нюанс тютюнової епідемії

Щорічно у світі від тютюнової епідемії вмирають 7 млн ​​осіб, при цьому 890 тис. з них не палять, але вдихають вторинний дим.

Таку заяву зробила і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"З більше ніж 7 млрд жителів планети 1,1 мільярда - курці. Якщо ви у другій групі - нагадайте собі, що куріння - вбиває. Якщо у першій - допоможіть поширити інформацію про це", - написала вона у Всесвітній день без тютюну.

За її даними, в Україні в останні роки люди починають менше курити. Однак, незважаючи на цю статистику, зараз кожен п'ятий дорослий українець - залежний від сигарет.

"У цьому році день без тютюну присвячено збільшенню інформування зв'язку куріння з хворобами серця і іншими серцево-судинними захворюваннями, включаючи інсульт. Усі разом вони є основною причиною смерті у світі!" - заявила Супрун.

Вона нагадала, що куріння також є одним з основних факторів розвитку хронічної обструктивної хвороби легень, емфіземи і раку легенів, гортані, порожнини рота і підшлункової залози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навіть одна викурена електронна сигарета має достатню кількість нікотину, щоб викликати сплеск адреналіну у серце, що, в свою чергу, може привести до підвищення артеріального тиску і інших проблем зі здоров'ям.