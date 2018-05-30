Кола – самый популярный газированный напиток в мире. Маркетинговая кампания, направленная на поддержание семейных ценностей, увенчалась успехом – большинство праздников по всему миру ассоциируются с бутылкой с яркой этикеткой и пощипывающим ноздри напитком карамельного цвета. Почетное место самого нездорового продукта на рынке тоже у него. Однако несмотря на витающие вокруг него мифы и легенды, он продолжает манить покупателей.
Что не так с Колой? Пора разобраться!
Состав Кола:
Газированная вода
Кофеин
Ароматизаторы
Фосфорная кислота
Сахар/Сахарозаменитель
Все это не несет никакой питательной ценности.
Факты:
Газированные напитки с сахаром – основной источник лишнего сахара в рационе детей (итог – развитие ожирения и диабета 2 типа).
В среднем дети съедают около 80г сахара в день (19г рекомендовано); 40% этого сахара – сладкие напитки.
Полностью убрать газированные напитки из рациона детей невозможно, поэтому на данный момент политика национального здоровья и питания однозначно ЗА газированные напитки с сахарозаменителем.
В прошлом году в UK приняли закон о повышении налога на сахаросодержащие напитки. Такой же закон был принят в Мексике, что привело к снижению потребления сахара на 5% уже на второй год программы.
Одно исследование показало возможную связь подсластителя Аспартам c риском развития рака. Это исследование не признано действительным основными стандартами пищевой промышленности FDA и DA (а они блокируют для использования сотни других пищевых добавок в год).
В одном из исследований в течение 6 месяцев ученные наблюдали реакцию гормональной системы на употребление различных видов Cola и не обнаружили никаких изменений.
Кола с сахаром провоцирует переедание в течении дня (логично – поднимается уровень сахара).
Кола Light (Diet) снижает ежедневное потребление уровня сахара (логично – желание сладкого удовлетворяется, а сахар в крови не скачет) и снижает аппетит тех, у кого есть склонность к перееданию. Интересно, что показатель “чувства сытости” у Колы Zero выше, чем у простой колы, сока и даже воды!
Вымывает ли Кола кальций?
Сами по себе газированные напитки не влияют на усвоение кальция.
Последние исследования показали, что сниженная плотность костей у людей, употребляющих газированные напитки, связана не с составом этих напитков, а со сниженным потреблением молока и кисломолочных продуктов.
Почему кола хорошо очищает/полирует поверхности?
Это эффект любого содового раствора с кислотностью, подходящей для чистки и обезжиривания поверхностей. Кстати, это безопасно для животных и детей.
Если да – то сколько?
Все чаще я говорю о том, что не бывает плохой еды. Все потому, что у еды есть не только питательная функция, но и социальная. Делая вид, что второй не существует, мы и приводим своих детей к ощущению притягательности "запретного плода".
Любые сладкие, газированные напитки не должны быть частью сбалансированного, здорового рациона ребенка. Не стоит покупать их домой и легализировать в качестве нормы ровно так же, как и делать из них традиционный напиток для перекуса в спортивной секции/после школы.
От одной баночки колы, приобретенной на карманные деньги, не случится беды, и даже лучше, если ребенок купит ее при вас без стеснения. Но вот от неизменной двухлитровой кадки за дверцей холодильника самое время отказаться.
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