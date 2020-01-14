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Гарні, але небезпечні: лікар розповіла, які квіти не варто тримати вдома

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Мало хто не тримає у себе вдома квіти – вони естетично доповнюють будь-який інтер'єр, оживляючи і "одомашнюючи" його, підтримують чистоту повітря і просто радують око домочадців.

Але, за словами фітотерапевта Олени Світко, не всі квіти приносять користь, коли знаходяться в приміщенні. Деякі з них, нехай і дуже красиві, здатні в буквальному сенсі отруювати тих, хто поруч з ними знаходиться, і погіршувати якість повітря в будинку.

MedOboz з'ясував, яким квітам не місце поруч з вами, і склав список найнебезпечніших.

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Незважаючи на красу, квіти можуть бути небезпечними

Незважаючи на красу, квіти можуть бути небезпечними

Растениевод

Олеандр

У листі цієї красивої рослини міститься небезпечна отрута, яка при потраплянні в організм може привести до втрати зору. Крім того, небезпечна ця квітка ще й тим, що в період цвітіння аромат її бутонів викликає сильне запаморочення і може привести до різкого підвищення тиску.

Герань

Це улюбленець багатьох господинь – довго і часто цвіте, гарний, невибагливий і тварини зазвичай намагаються його не чіпати.

І не дарма улюбленці обходять його стороною – рослина "випромінює" особливий відлякуючий аромат, який у людини викликає головний біль і може спровокувати розвиток астми.

Лілія

Неймовірної краси рослина проявляється свою підступність вночі. Квітка з заходом сонця починає активно поглинати кисень і виділяти вуглекислий газ. Тому якщо вазон розташувати у вашій спальні, вранці ви прокинетеся з ниючим головним болем і відчуттям "розбитості".

Якщо немає бажання позбуватися від лілії зовсім, хоча б відселіть її в нежилу кімнату.

Папороть

Механізм заподіяння шкоди цією рослиною такий же, як і у лілії – вночі він позбавляє вас кисню, від чого вранці вам буде дошкуляти слабкість і головний біль. Так що і його краще переставити куди-небудь подалі від опочивальні.

Мімоза сором'язлива

Незвичайна рослина, яке "сором'язливо" згортає листочки при контакті з предметами, насправді не така вже мила, якою здається на перший погляд.

Справа в тому, що в процесі життєдіяльності квітка виділяє токсини, що отруюють організм. В результаті при тривалому перебутті поруч з ним ви можете помітити інтенсивне випадання волосся, занепад сил і погіршення настрою.

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Орхідея

Цю красиву, благородну і примхливу рослину дуже люблять дарувати до всяких свят і урочистих подій замість букетів. При цьому і її не варто тримати біля себе в спальні.

Ідеальне місце для орхідеї – робочий стіл в офісі, кабінет або вітальня. Справа в тому, що ледве вловимий аромат орхідеї збудливо впливає на нервову систему, що погано впливає на якість сну, але прекрасно – на ментальну і фізичну активність.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яка рослина може перемогти хворобу Лайма.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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